Daniele Dal Moro rivela di essere stato ricoverato d'urgenza fuori dal Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata del 21 novembre, molti spettatori e fan del reality show, avevano avuto modo di notare l'assenza dell'ex tronista di Uomini e donne all'interno della casa.

Daniele non è stato inquadrato dalla regia per quasi 24 ore, tanto che alcuni seguaci della diretta 24 ore su 24 del reality show, hanno temuto che potesse essersi ammalato anche lui di Covid-19.

Alla fine, però, non era così: Daniele è rientrato in casa poche ore prima della diretta serale del GF Vip e al termine della trasmissione, ha confessato ai suoi compagni di gioco quanto fosse accaduto.

L'assenza di Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip 7

Nel dettaglio, l'assenza per quasi 24 ore di Daniele Dal Moro all'interno della casa del GF Vip non era passata affatto inosservata agli occhi dei numerosi spettatori social.

Il gieffino non è stato ripreso dalle telecamere per quasi un giorno intero e in un primo momento si temeva che pure lui fosse stato contagiato dal Covid-19, proprio come era successo già ad altri inquilini di questa settima edizione.

Poco prima della nuova diretta serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex tronista di Uomini e donne ha rimesso piede nella casa di Cinecittà, senza però svelare il perché di questa sua prolungata assenza.

L'ex tronista Daniele confessa di essere stato ricoverato d'urgenza fuori dal GF Vip (Video)

Daniele ha chiesto ai suoi compagni di gioco di non fargli troppe domande perché non avrebbe potuto soddisfare la loro curiosità, limitandosi a dire che aveva trascorso una "notte in bianco".

Ma cosa è successo realmente a Daniele in quelle ore in cui è stato assente dalla casa del GF Vip?

Subito dopo la diretta serale del reality show Mediaset, l'ex tronista di Uomini e donne è stato protagonista di un momento di tensione in casa, complici dei disguidi che sono sorti con il suo amico Edoardo Donnamaria nel corso della puntata.

Dopo aver perso le staffe, Daniele ha sbottato e ha rivelato apertamente di essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

Oddio oltre l'ira veneta, abbiamo saputo da lui stesso anche che ieri sera Daniele è stato ricoverato d'urgenza e noi non eravamo a conoscenza #gfvip #incorvassipic.twitter.com/LfS5qzl8wG — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 22, 2022

'È venuta l'ambulanza', la confessione di Daniele Dal Moro al GF Vip

"Ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza in ospedale. Ed è venuta anche l'ambulanza", ha sbottato Daniele rivolgendosi agli altri inquilini della casa che in quel momento erano tutti riuniti in cucina.

Il concorrente, quindi, ha svelato il perché della sua prolungata assenza in casa, pur senza rivelare il motivo effettivo di tale ricovero.

"L'unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io", ha chiosato Daniele Dal Moro prima di andare via e isolarsi dal resto del gruppo.