A distanza di un mese dal ritiro di Marco Bellavia dal GFVip7, la vicenda continua ad essere oggetto di discussione. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola mercoledì 2 novembre, Cristina Quaranta ha sostenuto l'ex coinquilino non doveva entrare se aveva problemi legati alla salute mentale. Inoltre, la 50enne ha parlato di un "comportamento non idoneo" da parte di Marco che preferisce non rendere pubblico.

Le parole di Quaranta

Prima di passare alle dichiarazioni di Cristina Quaranta, è giusto fare un indietro. Marco Bellavia si è ritirato dal GFVip7 per via del forte stress causato dalla convivenza forzata all'interno della casa.

In un'intervista al settimanale Chi, Cristina Quaranta si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sull'ex coinquilino. Nello specifico, la 50enne ha affermato: "Il caso Bellavia ci ha marchiato pesantemente". L'ex gieffina è convinta che alcuni concorrenti siano stati penalizzati dai telespettatori per alcuni atteggiamenti avuti verso Marco: "Stava male, non doveva entrare". Cristina si è domandata come abbia fatto il 57enne a superare gli incontri con la psicologa: "Come si fa a dare l'idoneità?" Inoltre, Quaranta ha parlato di un episodio sgradevole che ha visto protagonista Bellavia: "Con me ha usato atteggiamenti non idonei". L'ex concorrente ha precisato che tali episodi non sono stati mostrati sul piccolo schermo, per questo motivo non ne ha mai parlato durante le puntate.

Tuttavia, Cristina Quaranta si è augurata di avere un faccia a faccia per chiarire con il diretto interessato.

Infine, l'ex concorrente romana ha ammesso di essere dispiaciuta per l'eliminazione dal Reality Show. Cristina è contenta di essersi mostrata senza filtri ai telespettatori, ma crede di non avere affrontato al meglio l'esperienza al GFVip7 a causa di alcuni coinquilini: "Con me c'erano traditori, lecchini e doppiogiochisti".

La replica di Bellavia

Una volta appresa l'intervista di Cristina Quaranta, Marco Bellavia si è difeso a Casa Chi.

Il 57enne ha spiegato che sia Gegia che Cristina Quaranta si commentano da sole: entrambe hanno sostenuto che Marco le abbia corteggiate in modo insistente. A tal proposito, Bellavia ha chiosato: "Forse sarò stato un po' irrispettoso quando stavo male".

Stando alla versione di Marco fa sorridere che le due concorrenti meno belle fisicamente di quest'edizione lo abbiano accusato di avances indesiderate: "Non sono il mio genere".

Infine, Marco Bellavia ha chiesto scusa se i suoi atteggiamenti all'interno della casa sono stati visti come delle molestie da alcune concorrenti del parterre femminile: "Chiedono perdono. Se poi mi vogliono querelare che lo facessero".