Novità sull'infortunio di Gabriel Garko rimediato a Ballando con le Stelle. Nella giornata di mercoledì 2 novembre, il ballerino insieme alla sua maestra Giada Lini e Milly Carlucci ha fornito dei dettagli sulle sue condizioni di salute. Stando a quanto riferito dall'attore, sabato 5 novembre si esibirà regolamente con una coreografia studiata ad hoc ma poi dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Garko si deve operare

La settimana scorsa, Gabriel Garko è stato protagonista di un grave infortunio al braccio. Tutto è successo in sala prove mentre stava provando la coreografia da portare in scena con la maestra Giada.

Fin da subito la situazione è apparsa complessa, visto che l'attore è stato ricoverato un giorno nella clinica romana di Villa Stuart. Nella precedente puntata di Ballando con le Stelle, il concorrente si è esibito regolamente anche al di sotto delle sue possibilità per non sforzare il braccio.

Mercoledì 2 novembre, Gabriel si è sottoposto ad un nuovo esame clinico per valutare l'entità dell'infortunio. Tramite i canali social del dance show di Rai1, Garko ha fornito dei dettagli: "Il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero". Il 50enne piemontese ha ammesso di provare ancora dolore, nonostante gli antidolorifici.

Tuttavia, il concorrente ha rassicurato i suoi fan che sabato 5 novembre si esibirà regolamente con una coreografia studiata su "misura" dalla sua insegnante in modo da non peggiore la situazione del tendine.

Tutti i concorrenti infortunati

La 17^ edizione di Ballando con le Stelle sembra non essere particolarmente fortunata.

Dall'inizio del programma ad oggi, sono andate in onda solamente quattro puntate (quella di sabato sarà la quinta) cinque, ma i concorrenti infortunati sono tantissimi. La prima ad avere un problema al ginocchio è stata Luisella Costamagna.

A seguire, c'è stata Ema Stokholma che ha riportato una frattura alla costola mentre Gabriel Garko si è rotto il tendine. Anche se la situazione è rientrata, Iva Zanicchi non ha nascosto di avere qualche acciacco. Marta Flavia nella puntata in cui è stata eliminata aveva dichiarato di avere un problema fisico, ma di non averlo reso noto per non compromettere la giuria.

Per il momento nessun concorrente ha annunciato il ritiro da Ballando con le Stelle. Nel momento in cui Costamagna, Garko e Stokholma dovessero lasciare la gara per l'infortunio rimediato in pista, Milly Carlucci potrebbe dire addio ai possibili vincitori di quest'edizione. Il trio formato da Gabriel, Ema e Luisella infatti, è in lizza per la vittoria di Ballando con le Stelle: fin dalla prima puntata i tre concorrenti hanno dimostrato di essere degli ottimi ballerini.