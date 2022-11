Giulia Salemi è riuscita a conquistare tutti con la sua bravura e con la sua bellezza. I fan però hanno notato che la influencer italo-persiana ha un seno più grande e uno più piccolo. Il motivo è stato spiegato dalla mamma Fariba, in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv ha parlato dello stato di salute della figlia da neonata. La donna ha confidato che da neonata Giulia ha lottato contro un tumore: "Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati".

Le parole della mamma

Fariba Tehrani ha spiegato che da neonata la figlia è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che le ha lasciato una grande cicatrice sul petto ma anche un seno più piccolo e uno più grande.

Mamma Fariba nel ripercorrere quei momenti è apparsa visibilmente commossa: di notte, Giulia tossiva molto e sembrava che soffocasse da un momento all'altro. Dopo un consulto medico, Fariba venne messa al corrente della situazione: "Nel petto mia figlia aveva una massa che con il tempo l'avrebbe soffocata".

La mamma di Giulia Salemi ha rivelato che in quel momento si isolò dal resto del mondo, per trascorrere notte e giorno accanto alla figlia. La 60enne ha confidato di essersi tagliata anche i capelli come un uomo perché per stare al fianco della sua bambina non aveva tempo e voglia di curarli: "Dedicavo tutto il mio tempo a Giulia". Fariba non ha mai dimenticato di essere in un reparto ospedaliero "frequentato" da bambini malati di tumore.

Il giorno dell'operazione, Fariba scrisse a tutti i suoi amici di fede cristiana, musulmana ed ebraica per chiedere di pregare per la sua bambina. Terminata l'operazione, il medico disse che era andato tutto bene visto che a prima vista il tumore sembrava di natura benigna.

Dal racconto della mamma di Salemi, è emerso che per anni Giulia è stata debole, minuta e sofferente.

Tuttavia, la cosa più importante è che la massa tumorale non si è più presentata.

Una vecchia intervista di Giulia

In una vecchia intervista Giulia Salemi disse di avere dei complessi sul suo aspetto fisico.

La 29enne disse che il decolleté era uno dei suoi punti deboli, a causa di una grande cicatrice che porta sul corpo da quando è piccola.

La giovane disse di avere avuto un tumore quando era neonata, confermando le parole della mamma.

Stando a quanto riferito da Giulia, l'estate il problema di avere un seno più grande e uno più piccolo si nota più facilmente. Al tempo stesso la diretta interessata disse di non avere mai pensato di sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimodellare il suo decolleté. A detta di Giulia Salemi, la cicatrice che porta sul petto è sinonimo di una guerriera che ce l'ha fatta.