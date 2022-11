In un'intervista, Cristina Quaranta e Gegia hanno parlato di un atteggiamento "non idoneo" nei loro confronti da parte di Marco Bellavia. Intervenuto a Casa Chi, l'ex concorrente del GFVip 7 ha respinto le accuse delle sue ex compagne d'avventura di Reality Show. Nel farlo, però, Marco è stato protagonista di una caduta di stile: Bellavia ha sostenuto di non avere fatto delle avances a Gegia e Cristina, in quanto le considerava le concorrenti più brutte della casa.

Che cos'hanno detto Cristina e Gegia?

Per capire il discorso di Marco Bellavia, bisogna fare un passo indietro.

Cristina Quaranta, in un'intervista, ha sostenuto che Marco Bellavia nella casa abbia avuto atteggiamenti "non idonei" nei suoi confronti. La 50enne ha precisato di non avere mai reso pubblica la vicenda perché non è stata trattata durante le puntate. A tal proposito, Cristina si è augurata di risolvere la questione direttamente con l'ex coinquilino.

Gegia, invece, quando si trovava nella casa del GFVip 7 disse che Marco le aveva proposto di avere atteggiamenti intimi.

La versione di Marco

Marco Bellavia è stato all'interno della casa di Cinecittà solamente 15 giorni. Il 57enne si è ritirato a causa dello stress accumulato per la "convivenza forzata" con i suoi compagni d'avventura. Sebbene il diretto interessato abbia chiesto aiuto agli altri concorrenti, nessuno avrebbe capito realmente il suo malessere.

Intervenuto a Casa Chi, Bellavia ha negato di avere "corteggiato" Cristina Quaranta e Gegia all'interno del GFVip 7: "Si commentano da sole". Per respingere le accuse sollevate dalle ex coinquiline, Marco è stato protagonista di una caduta di stile: "Proprio le due meno belle casa sostengono che ci ho provato?" Marco, dopo essersi accorto della frase pronunciata, ha precisato di non aver fatto body shaming verso le ex coinquiline: "Non ho detto che sono brutte, ma le meno belle del gruppo".

Il 57enne ha rivelato che nessuna delle due donne sono il suo tipo di donna ideale. Nel proseguo del suo intervento, Marco Bellavia si è soffermato sulle dichiarazioni di Cristina Quaranta. L'ex concorrente ha fatto mea culpa se, nel momento in cui stava male, ha mancato di rispetto alla 50enne romana. Marco ha riferito di non avere dormito per quattro giorni consecutivi, quindi la sua testa diceva una cosa ma il suo corpo faceva altro.

Infine, Marco ha concluso spiegando che se Cristina e Gegia ritengono di essere state molestate al GFVip 7, possono querelarlo. Secondo il suo punto di vista, però, non sarebbe accaduto nulla di così grave all'interno della casa di Cinecittà.