Un grave lutto ha colpito l'attore Lino Banfi: nelle scorse ore è morta sua moglie Lucia. La donna si è spenta dopo una lunga malattia a 85 anni, la notizia è stata data da sua figlia Rosanna attraverso un post su Instagram.

L'attore e sua figlia avevano parlato spesso anche in televisione dell'Alzheimer che aveva colpito la donna e Lino Banfi aveva sempre sottolineato il suo amore per la moglie in varie interviste.

Lucia Lagrasta, moglie dell'attore Lino Banfi, è deceduta nelle scorse ore all'età di 85 anni.

La donna era malata di Alzheimer da diverso tempo, come aveva più volte riferito la figlia Rosanna.

A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata proprio la figlia Rosanna, attraverso un post su Instagram in cui ha condiviso una foto in bianco e nero della mamma da giovane mentre mangia un gelato, con la didascalia "Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio".

Centinaia di commenti sotto al post di Rosanna Banfi hanno espresso cordoglio e vicinanza in questo momento difficile per la famiglia Zagaria (questo è il vero cognome all'anagrafe dell'attore e di sua figlia). Tra i messaggi ci sono anche quelli di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Maria Grazia Cucinotta, Valentina Persia, Mara Venier, Sandra Milo e Patrizia Pellegrino.

Lino e Lucia, un matrimonio durato oltre 60 anni

Lucia Lagrasta e Lino Banfi si erano conosciuti nella loro città natale, Canosa di Puglia, quando erano ancora adolescenti: lei faceva la parrucchiera e lui era un aspirante attore. Dopo 10 anni di fidanzamento, si erano sposati il 1° marzo 1962 e avevano avuto due figli, Rosanna e Walter.

L'attore pugliese era sempre rimasto accanto alla moglie durante tutto il periodo della malattia e aveva spesso parlato del loro grande amore, che li aveva uniti per oltre 60 anni.

Qualche mese fa, Lino Banfi aveva scritto una lettera a papa Francesco, per chiedergli di esaudire l’ultimo desiderio della donna, quello di morire insieme ed evitare di far sopravvivere l’uno all’altra o viceversa: "Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita".

Una richiesta impossibile da esaudire anche per il Pontefice che aveva comunque risposto all'attore "Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi".