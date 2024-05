Dopo diverse settimane di rassegnazione, Thomas tornerà alla carica nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che il figlio di Ridge parlerà con Hope e proverà a convincerla a riprenderlo in squadra con lui. "Riportami in linea", supplicherà Thomas, ma Hope resterà sulla sua posizione. La figlia di Brooke non riuscirà a dare ancora fiducia al suo ex stilista, nonostante il suo talento sia molto prezioso per la sua collezione.

Il tentativo di Thomas di tornare in pista

Thomas tornerà da Hope sperando di riprendere il suo posto da stilista.

Il figlio di Ridge si introdurrà nella Forrester Creations pur non avendone il permesso e chiederà a Hope di non chiamare la sicurezza, perché vuole solo parlarle. Alla luce delle critiche all'ultima collezione della Hope for the future disegnata da Zende, Thomas farà presente alla sua ex che tutti stanno commettendo un grande errore tenendolo fuori dal progetto. Hope ricorderà a Thomas che sta pagando solo le conseguenze dei suoi errori, ma lui insisterà sul fatto che potrebbe aiutarla a far riemergere la collezione. "Lasciami tornare e aiutarti", dirà il figlio di Ridge a Hope, certo che se lei volesse potrebbe convincere Steffy e Ridge a riprenderlo in squadra. Thomas prenderà uno degli schizzi di Zende per la Hope for the future e lo mostrerà a Hope, dicendole che lo stile è molto distante dallo scopo di quel progetto.

L'insistenza di Thomas non convincerà Hope

Hope proverà a liberarsi di Thomas, ma lui insisterà supplicandola: "Riportami in linea". Hope non potrà fare a meno di ricordare al suo ex fidanzato di aver fatto soffrire tutti, compreso Douglas, ma lui le dirà di essersi impegnato a cambiare. Thomas spiegherà di aver già iniziato un percorso per risolvere i suoi problemi e ha concentrato le energie in nuovo disegni che vorrebbe mostrarle.

Hope ammetterà che in alcuni momenti ha pensato che un ritorno di Thomas sarebbe stato fondamentale per il suo lavoro, ma ora ha cambiato idea.

"Ho imparato la lezione, non posso darti più il beneficio del dubbio", dirà Hope dispiaciuta. "Dimmi cosa vuoi che faccia", chiederà Thomas e la figlia di Brooke non esiterà a rispondere: "Voglio che te ne vada".

Gli errori imperdonabili di Thomas hanno rovinato tutto

Thomas e Hope erano una squadra formidabile nel lavoro fino a qualche mese fa. Il successo della collezione firmata dal figlio di Ridge ha riempito le pagine dei giornali, consacrando Hope e Thomas come la nuova coppia della Forrester Creations e questo ha destato persino la gelosia di Liam.

Tutto è cambiato improvvisamente quando Thomas ha chiamato gli assistenti sociali falsificando la voce di Brooke per fare in modo che Ridge la lasciasse. Quando il perfido piano di Thomas è stato scoperto, tutta la famiglia si è schierato contro di lui. Ridge ha estromesso suo figlio dall'azienda, privandolo del titolo di stilista e anche Hope ha perso totalmente la fiducia in lui.