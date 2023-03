Daniele Scardina - conosciuto anche come "King Toretto" - ha avuto un malore: il pugile è stato operato d'urgenza e attualmente si trova in gravi condizioni ma stazionarie. Sui social, tra i tanti messaggi d'affetto all'indirizzo dell'atleta è arrivato anche quello della sua ex Diletta Leotta: su Instagram, la giornalista e conduttrice televisiva si è augurata che Scardina si risvegli dal coma senza complicanze.

Che cos'è successo?

Martedì 28 febbraio, Daniele Scardina si trovava in palestra per una seduta d'allenamento giornaliera. Come riportato dai Carabienieri, l'atleta ha interrotto la seduta e negli spogliatoi del centro sportivo si è accasciato a terra perdendo i sensi.

Sul posto sono immediatamente accorsi i mezzi di soccorso e lo hanno trasportato d'urgenza alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano): Daniele è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e attualmente le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Il manager Alessandro Cerchi a Repubblica ha spiegato che lo sportivo non ha subito colpi in allenamento: "Stava parlando tranquillamente, quando rientrato negli spogliatoi si è sentito male".

Il prossimo 24 marzo, "King Toretto" avrebbe debuttato all'Allianz Cloud di Milano.

Il messaggio della sua ex

Il pugile ha avuto una relazione con Diletta Leotta.

Una volta appresa la notizia del malore di Daniele Scardina, tramite il suo profilo Instagram la conduttrice e giornalista sportiva ha postato un messaggio di speranza: "Forza Dani", il tutto è stato accompagnato da un emoji che raffigura due mani giunte.

Inoltre la conduttrice al termine della telecronaca di Juve-Torino ha fatto una dedica speciale: "Permettimi un momento, voglio mandare un saluto e un forte abbracci a Daniele Scardina, forza".

Dopo la rottura fra Leotta e Can Yaman, Diletta ha avuto una relazione con il pugile di boxe. Tra i due sembrava essere una relazione stabile, tanto che Daniele quando ha partecipato a Ballando con le Stelle spese parole al miele per la giornalista siciliana: i due in quel periodo si erano già lasciati, ma si parlava di un presunto ritorno di fiamma.

Chi è Daniele Scardina?

Daniele Scardina è nato a Rozzano e nell'ambiente della boxe è molto conosciuto anche nel mondo. Prima di tornare a Milano, il giovane ha vissuto a lungo in Florida, dove si è allenato nella palestra un tempo frequentata da Muhhamad Ali. Il pugile è molto credente, tanto che quando si trovava negli Stati Uniti d'America frequentava spesso la chiesa evangelica pentecostale di Dio.

Lo sportivo è un amante dei tatuaggi: il braccio sinistro è ricoperto di simboli cristiani, mentre sul costato ha tatuato il volto del suo mito Mike Tyson.