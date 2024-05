Francesca Chillemi ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair per parlare dell'esordio di Viola come il Mare 2. Rispondendo a una domanda sul collega Can Yaman, l'attrice siciliana ha affermato: "Non sono che io l'ho stregato, ma Viola". Non condividendo le affermazioni dell'ex Miss Italia, l'attore turco ha replicato su Instagram lasciando trapelare un velo di polemica: "Non è vero. Non sono stato stregato da nessuna delle due".

Scintille tra Chillemi e Yaman

Nell'intervista rilasciata Francesca Chillemi, parlando del rapporto sul set con Can Yaman, ha affermato: "Non sono io che l’ho stregato, ma Viola, lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto".

Evidentemente in disaccordo con la collega, l'attore turco ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha ripreso le affermazioni di Chillemi e ha replicato: "Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi forse il contrario".

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente la replica di Can Yaman non è passata inosservata sui social, dove diversi utenti hanno espresso un commento, ad esempio c'è chi ha scritto: "Questo si sente Dio sceso in terra".

Qualcun altro ha sostenuto che dopo il successo ottenuto in Italia l'attore turco si sarebbe montato un po' troppo la testa. In particolare con sarcasmo ha scritto: "No, ma continuiamo a dargli ruoli da protagonista, sia mai gli si sgonfiasse l'ego".

Al contrario un utente ha spezzato una lancia a favore di Yaman: "Non approvo per nulla il suo comportamento, anzi... ma sul fatto che gli diano ruoli da protagonista è perché li regge, prova ne sono anche gli ascolti che fa".

I vecchi rumor sui due attori

Lo scorso anno, Can Yaman e Francesca Chillemi erano finiti al centro dei pettegolezzi per una presunta relazione, che non era mai stata confermata, tanto più che che la ex Miss Italia era felicemente innamorata del compagno Stefano Rossi.

A distanza di oltre un anno, intanto, l'intesa fra Yaman e Chillemi sembra essere svanita, tanto che i due colleghi hanno anche smesso di seguirsi su Instagram.

A fare eco alle voci di una presunta tensione fra Yaman e Chillemi ci ha pensato anche la blogger Deianira Marzano: in una segnalazione ricevuta da un utente è emerso che l'attrice siciliana sul set sia molto esigente e in alcuni casi abbia anche chiesto di ripetere alcune scene.