È apprensione per le condizioni di salute di Mauro Coruzzi, in arte Platinette: il conduttore e speaker radiofonico è stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. A dare la notizia è stato il manager del personaggio televisivo che ha voluto rassicurare il pubblico, aggiungendo che le condizioni di salute di Coruzzi sarebbero al momento stabili, anche grazie al fatto che i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, appena il 67enne si è sentito male.

Il malore che ha colpito Coruzzi e i soccorsi

Secondo la ricostruzione dell’agente, il 14 marzo scorso Mauro Coruzzi sarebbe stato colpito da un malore, che si è rivelato essere un ictus.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che sono intervenuti rapidamente, tanto che le prime cure che si sono rivelate provvidenziali.

Il manager di Platinette ha voluto rassicurare tutti sulle attuali condizioni di salute dell'opinionista, che sarebbero stabili. Inoltre al momento sarebbero in corso ulteriori accertamenti sul malore che lo ha colpito. Queste sono le poche notizie emerse visto il massimo riserbo delle persone più vicine a Coruzzi. Anche i social del conduttore, molto attivo su Instagram, sono muti da alcuni giorni.

La carriera di Platinette nel mondo dello spettacolo

Nato nel 1955 a Langhirano, in provincia di Parma, Mauro Coruzzi vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo come conduttore radiofonico e televisivo, opinionista, cantante, attore e doppiatore.

Spesso ospite dei programmi di Maurizio Costanzo, ha condotto per anni la trasmissione Platinissima su Radio Deejay, partecipando a numerosi talk e reality show come commentatore e giudice.

Dal 2018 è entrato a far parte del cast fisso di Italiasì, trasmissione di Rai 1 condotta da Marco Liorni, in cui è apparso anche sabato 11 marzo, tre giorni prima del malore.

Inoltre nel corso degli anni ha pubblicato diversi libri e inciso dischi, partecipando anche due volte a Sanremo nel 2012, come ospite dei Matia Bazar, e nel 2015 in gara con Grazia Di Michele, con la canzone Io sono una finestra.

La testimonianza di Platinette in tv per ricordare Maurizio Costanzo

Negli ultimi tempi le apparizioni televisive di Platinette erano diventate più sporadiche, mentre continuava con il solito successo il lavoro del conduttore alla radio.

Come detto, la carriera televisiva di Coruzzi era stata lanciata dalle numerose presenze al Maurizio Costanzo Show.

In seguito alla recente morte di Costanzo, colui che lo aveva fatto scoprire al grande pubblico con il personaggio di Platinette, Mauro era stato ospite in vari programmi, ricordando in particolare il rapporto che li legava da anni. In un’intervista aveva sottolineato come entrambi amassero tantissimo lavorare e la loro passione comune per la radio. Inoltre i due erano uniti da un grande amore per Mina e per un certo gusto per il pettegolezzo “fatto bene”.

Infine Coruzzi aveva ricordato come a un certo punto lo stesso Costanzo l’avesse invitato a “cambiare pelle”, spingendolo ad abbandonare il personaggio della drag queen Platinette e a presentarsi al pubblico con il suo vero volto.