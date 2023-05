La cantante rock Tina Turner è morta nella giornata di mercoledì 24 maggio, lo ha annunciato un suo portavoce nelle scorse ore.

L'artista è deceduta all'età di 83 anni nella sua casa di Küsnacht, vicino Zurigo, in Svizzera, dove viveva da molti anni. La cantante, nata con il nome di Anna Mae Bullock, ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante la sua brillante carriera che ha attraversato oltre cinque decenni. La sua voce e la sua presenza scenica lasciano un'indelebile impronta nel panorama della Musica contemporanea.

Tina Turner: regina del rock conosciuta in tutto il mondo

Tina Turner segnerà per sempre la storia della musica negli anni '60 e '70 grazie ai suoi successi, come Private Dancer, Proud Mary, What's Love Got to Do With It e The Best, che l'hanno resa una figura iconica della cultura musicale mondiale. La sua voce unica e il suo carisma la distinguevano dai grandi nomi della sua epoca. La sua carriera nel mondo della musica è stata un trionfo continuo, sempre caratterizzata da grandi successi e riconoscimenti. La leggendaria artista resterà per sempre nei cuori dei fan e la sua eredità musicale continuerà ad essere ascoltata, apprezzata e celebrata in tutto il mondo.

Tina Turner era definita la regina del Rock and Roll.

In carriera ha venduto oltre 100 milioni di album.

La vita di Tina Turner

Dopo la relazione avuta con Ike Turner, durata ben 16 anni, Tina Turner ha incontrato Erwin Bach, che è diventato il suo compagno storico, e con cui ha condiviso una vita familiare tranquilla. Nel 2013 si sono sposati e hanno continuato a vivere insieme in Svizzera.

Purtroppo, la vita di Tina Turner è stata segnata anche da difficoltà di salute. Dopo il suo matrimonio con Bach, l'artista ha avuto un ictus che l'ha parzialmente paralizzata. Poi, nel 2016, le venne diagnosticato un cancro intestinale, contro cui ha combattuto con tutte le sue forze. Ma la vita della star è stata segnata anche dalla tragicità della perdita dei figli.

Nel 2018, il figlio Craig, avuto dal sassofonista Raymond Hill, si suicidò all'età di 59 anni, mentre Ronnie, avuto dal matrimonio con Ike Turner, morì di cancro nel 2022, all'età di 62 anni. La cantante aveva sempre manifestato il profondo dolore per queste perdite, ma ne aveva anche tratto la forza per continuare a cantare e a creare, consapevole del fatto che la sua musica avrebbe potuto contribuire a regalare momenti di felicità ai suoi fan. La scomparsa della star lascia un grande vuoto nella scena musicale mondiale e nel cuore dei molti fan, che tanto l'hanno apprezzata, e che continueranno ad apprezzare la sua musica anche ora che l'artista ha lasciato la vita terrena.