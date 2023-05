Mercoledì 24 maggio 2023 si è spenta all'età di 83 anni la cantante statunitense Tina Tuner a seguito di una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, in Svizzera.

Ad annunciarlo è stato il suo portavoce, il quale riporta che l'artista era malata da tempo e che la cerimonia funebre si svolgerà in forma strettamente privata con familiari e amici intimi. La cantante americana, naturalizzata svizzera, aveva sofferto nel corso degli ultimi anni di diverse problemi di salute, tra cui un tumore, un ictus e un'insufficienza renale.

La carriera musicale e cinematografica di Tina Turner

Nata il 26 novembre 1939, a Nutbush, nel Tennessee, Anna Mae Bullock, in arte Tina Turner divenne nota come cantante degli Ike & Tina Turner Revue, band dell'allora marito Ike negli anni '60.

Dopo il divorzio nel 1978, Tina spopolò come solista, grazie alla sua voce roca e alle sue performance di grande impatto. Tra i brani più conosciuti dell'artista statunitense ci sono What's Love Got To Do With it, Private dancer, I Don't Wanna Fight and It Takes Two, Steamy Windows, Golden Eye, Proud Mary e soprattutto The Best.

Nel 1975 recitò in Tommy as The Acid Queen, film basato sulle composizioni rock degli Who e nel 1985 nel film Mad Max Beyond Thunderdome, dove presentò uno dei suoi più grandi successi come We don't need another hero.

Nel 1993 raccontò nella sua autobiografia What's Love Got To Do With It, la storia d'amore difficile e burrascosa con l'ex marito Ike Tuner, divenuta poi ance una pellicola vincitrice di tre premi Oscar.

In carriera ha venduto più di 180 milioni di album e si è aggiudicata 12 Grammy Awards, nel 2021 venne menzionata nella Rock 'n' Roll Hall of Fame come artista solista.

Nel luglio 2018 Turner aveva perso il figlio Graig Raymond che si era suicidato all'età di 59 anni.

I messaggi di cordoglio dei vip: da Mick Jagger a Fiorella Mannoia

Ad esprimere forte dispiacere per la scomparsa della cantante Tina Tuner, ci ha pensato il collega Mick Jagger dei Rolling Stones con un messaggio su Twitter: "Sono così rattristato dalla scomparsa della mia meravigliosa amica Tina Turner.

Era davvero un'artista e cantante di enorme talento. Era stimolante, calorosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato così tanto quando ero giovane e non la dimenticherò mai".

Anche la conduttrice televisiva italiana Simona Ventura ha voluto ricordare l'artista americana: "Eri (e rimarrai) uno dei miei idoli e (soprattutto) il mio punto di riferimento.

Non ti dimenticherò mai".

Inoltre è arrivato il tweet della cantante romana Fiorella Mannoia, la quale ha scritto: "È stata un esempio di coraggio per molte generazioni, sicuramente per la mia, la guardavamo con ammirazione, un esempio che ci ha insegnato che si può uscire dall'inferno e rinascere più forti di prima. La Regina ci ha lasciato".