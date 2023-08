Marco Arduini, ex cavaliere di Uomini e donne, è stato arrestato per maltrattamenti e minacce di morte alla fidanzata 19enne. Il 45enne originario di Roma da circa un anno aveva intrapreso una relazione con una 19enne conosciuta nell'hotel dove lavoravano entrambi, ma di fronte al rifiuto della ragazza di intraprendere una convivenza ha iniziato ad inviare messaggi intimidatori, aggressioni fisiche e pedinamenti.

L'accaduto

L'ex cavaliere di Uomini e Donne è stato prelevato dai Carabinieri di Cattolica a Rimini ed è finito in carcere con un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pm Davide Ercolani e firmata dal gip Raffaella Ceccarelli.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo aveva intrapreso una relazione con una 19enne conosciuta in un hotel di Riccione dove entrambi lavoravano: Arduini non avrebbe accettato il rifiuto di un eventuale convivenza da parte della compagna. La 19enne avrebbe raccontato di avere ricevuto morsi sul volto, minacce con coltelli e in più occasioni sarebbe dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. Inoltre avrebbe riferito che dopo essersi rifiutata di andare a vivere insieme con Arduini, quest'ultimo avrebbe cominciato con pedinamenti, minacce, messaggi e aggressioni fisiche. Grazie all'aiuto di un'amica, la ragazza avrebbe trovato il coraggio di denunciare l'ex compagno.

Dal momento che non è stata emessa una condanna in via definitiva, è d'obbligo utilizzare il condizionale.

Maria De Filippi: lo staff interviene su Marco Arduini

In seguito all'arresto di Marco Arduini, lo staff di Uomini e Donne ha deciso di intervenire per fare chiarezza. Su X (ex Twitter), Elisabetta Soldati ha spiegato che l'ex cavaliere ha preso parte al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2017-2018: "Alla sua seconda partecipazione venne allontanato".

A tal proposito ha precisato che in 20 anni negli studi Elios sono passate oltre 100mila persone, quindi accostare il nome di Arduini al programma potrebbe risultare lesivo: motivo per cui l'ufficio stampa ha deciso di intervenire e sottolineare la breve presenza dell'uomo. Nel 2018, l'ex protagonista rilasciò una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne in cui spiegava come procedeva la sua vita lontano dai riflettori ma dopo quell'intervista Arduini sparì dal pubblico del piccolo schermo fino alla notizia dell'arresto divulgata oggi.