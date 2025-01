Tina Cipollari ha appena iniziato il suo percorso da tronista a Uomini e donne e nelle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio la si vedrà accettare di uscire in esterna con Cosimo [VIDEO], uno dei corteggiatori giunti in studio per lei. I due usciranno a cena per conoscersi meglio mentre il tronista Gianmarco fara una scrematura delle tante corteggiatrici giunte per lui e comincerà a fare le prime esterne conoscitive con due di loro.

Tina Cipollari accetta di uscire a cena con Cosimo

Tina Cipollari non smette mai di stupire e in questa stagione di Uomini e donne si è addirittura rimessa in gioco in amore, accettando il ruolo di tronista.

Il suo trono è del tutto particolare, anche perché continua ad essere anche opinionista del dating al fianco di Gianni Sperti. La vulcanica Tina non ha mai fatto mistero di voler trovare un uomo benestante di un'età superiore ai 60 anni. Sino ad ora ha scartato tutti i corteggiatori giunti per lei ma durante queste nuove puntate deciderà di far richiamare Cosimo, un signore che lei aveva precedentemente scartato. Tina tornerà dunque sui suoi passi e darà una chance a Cosimo di conoscerla e per questo accetterà di uscire a cena con lui. Si tratta della prima esterna del suo trono.

Prime esterne per Gianmarco Steri nelle nuove puntate di Uomini e donne

Per quanto riguarda il percorso di Gianmarco Steri, lo si vedrà ancira alle prese con una selezione delle tante ragazze giunte per lui in studio.

Come dichiarato dalla stessa Maria De Filippi, le ragazze che hanno chiamato in redazione per conoscere il tronista sono state talmente tante da aver intasato i centralini. Gianmarco farà una selezione tra le corteggiatrici arrivando ad eliminarle quasi tutte. Al momento ne terrà solo due con le quali farà poi le prime esterne conoscitive.

Il percorso di Francesca Sorrentino è invece concentrato su Gianluca e Gianmarco. Con quest'ultimo avrà una discussione dopo che lei il giorno prima, si era rifiutata di ballare con lui. Alla fine si chiarirano. Per quanto riguarda il Trono Over, Diego inizierà una conoscenza con Giada. Anche Sabrina intraprendere una nuova frequentazione.

Tina ha conosciuto l'ex marito proprio a Uomini e donne

Tina Cipollari ha debuttato in Tv a Uomini e donne nel 2001, prima come corteggiatrice e poi come tronista. Proprio nel programma di Maria De Filippi ha incontrato Kikò Nalli, che è poi diventato suo marito nel 2005 e dal quale ha avuto tre figli. Il loro matrimonio è naufragato nel 2018 e alla fine dello stesso anno, Tina ha reso pubblica la sua relazione con l'imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara con il quale sembrava pronta a tornare all'altare. Nel 2020, dopo molti alti e bassi, anche questa storia è giunta al capolinea.