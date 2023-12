È morto in ospedale il bimbo di due anni che il 28 ottobre scorso era caduto da un balcone al quarto piano di una palazzina di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il piccolo si era arrampicato per gioco sulla balaustra del terrazzo e poi sporgendosi, aveva perso l'equilibrio precipitando a terra. Un volo di 10 metri che gli aveva causato numerosi traumi e gravissime ferite, che dopo diverse settimane lo hanno portato al decesso. Dopo la morte è stato aperto fascicolo per omicidio colposo, dopo un'iniziale indagine per lesioni colpose.

La corsa all'ospedale di Ancona: il decesso un mese dopo la caduta

Dopo l'arrivo di un ambulanza era scattata una corsa verso l'ospedale dell'infanzia Salesi di Ancona. Il piccolo ha lottato per la vita per oltre un mese, nel quale i medici hanno sperato di riuscire a salvarlo. Il bambino, che nel frattempo era stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette, è morto il il 28 novembre, ossia un mese dopo l'incidente. Anche se notizia di cronaca si è diffusa solo in queste ore.

I genitori del bimbo abitavano a Porto Sant'Elpidio (Fermo) e il 28 ottobre avevano deciso di andare a trovare dei parenti residenti nella città costiera di Civitanova Marche. In questa abitazione, alle ore 22 il piccolo non controllato dagli adulti presenti, dopo aver giocato, sgattaiolò indisturbato verso il balcone esterno e pensò di salire sulla balaustra.

Poco dopo sopraggiunse la caduta fatale, senza che nessuno in casa se ne fosse accorto. Una vicina di casa raccontò di aver sentito un tonfo e poi delle urla. Guardando fuori dalla finestra e illuminando la zona con il telefono, vide il bimbo a terra: "Quando l'ho visto mi è gelato il sangue, non potrò mai dimenticare quella scena".

La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Dopo la scoperta di quanto accaduto da parte dei genitori, sul posto insieme alle ambulanze erano arrivati gli agenti del locale Commissariato di Polizia per svolgere le prime indagini sull'accaduto. In seguito alle risultanze dell'inchiesta e alla sopravvenuta della morte del bambino, la magistratura ha deciso adesso di modificare il fascicolo già aperto per lesioni colpose: ora il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo.

Risultano al momento indagati il papà, la mamma del minore e due loro parenti.

Un primo esame medico sulla corpo della vittima dell'incidente è già stato svolto. La Procura di Macerata ha stabilito che si esegua anche l'autopsia alla presenza di consulenti dei genitori, entrambi di origini tunisine. Dovranno essere accertate le cause cliniche del decesso, prima di proseguire nelle indagini.