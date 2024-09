È morta a Londra l'attrice britannica Maggie Smith, aveva 89 anni. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in Harry Potter e Downton Abbey, è stata attiva per decenni al Cinema, al teatro e in film per la televisione, vincendo anche due premi Oscar.

Una carriera di successi

Dame Maggie Smith ha iniziato la sua carriera negli anni '50, affermandosi rapidamente come una delle interpreti più talentuose del panorama teatrale britannico.

Nata a Ilford nel 1934, ha studiato presso la prestigiosa Oxford Playhouse prima di entrare a far parte della compagnia teatrale della Royal Shakespeare Company.

Qui, ha affinato le sue capacità drammatiche e ha dimostrato una versatilità che l'ha portata a recitare in una vasta gamma di ruoli, dai drammi shakespeariani alle commedie leggere.

Il successo cinematografico e gli Oscar

La carriera cinematografica di Maggie Smith ha preso slancio con il film The Prime of Miss Jean Brodie, in cui interpretava una ribelle insegnante in una scuola per ragazze. Questo ruolo le valse il premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista, nel 1970. Il secondo Oscar, stavolta come Miglior Attrice Non Protagonista, arrivò nel 1979 per la sua interpretazione in California Suite, dove recitava al fianco di Michael Caine.

Smith ha interpretato ruoli che le hanno permesso di dimostrarsi abile nel ritrarre personaggi complessi e spesso eccentrici, con una naturale eleganza e un approccio attento a ogni ruolo.

Minerva McGranitt e Lady Violet Crawley

Per molti fan, Maggie Smith sarà per sempre legata al personaggio di Minerva McGranitt, la severa ma benevola professoressa di Trasfigurazione della saga di Harry Potter. In questo ruolo, ha catturato perfettamente l'autorevolezza e la saggezza dell'insegnante, contribuendo a rendere McGranitt uno dei personaggi più amati dai fan della serie.

Un'altra delle sue interpretazioni più celebri è stata quella di Lady Violet Crawley in Downton Abbey. Con il suo humor tagliente e l'inconfondibile sarcasmo britannico, Smith ha trasformato il personaggio della Contessa Madre in uno dei preferiti della serie.

Il successo nel teatro

Nonostante i suoi successi cinematografici, il teatro è stato il primo amore di Maggie Smith.

Ha recitato in innumerevoli produzioni teatrali, sia nel West End di Londra che a Broadway, conquistando premi e consensi per le sue interpretazioni di classici come Macbeth, Much Ado About Nothing e The Importance of Being Earnest.

Il suo lavoro con la National Theatre Company negli anni '60 e '70 ha contribuito a darle la reputazione di una delle più grandi attrici del teatro inglese.

Riconoscimenti e onorificenze

Nel corso della sua lunga carriera, Maggie Smith ha collezionato una serie impressionante di premi, tra cui cinque BAFTA, tre Golden Globe e quattro Emmy Awards. Nel 1990, è stata nominata Dame Commander dell'Ordine dell'Impero Britannico (DBE) per i suoi servizi all'arte drammatica, uno dei più alti riconoscimenti concessi dal governo britannico.