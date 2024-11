Un incidente si è verificato nel centro storico di Pizzo nella giornata di venerdì 29 novembre. Un camper, guidato da un turista straniero in compagnia della moglie, è precipitato mentre percorreva la strada che conduce alla Seggiola. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare le indagini.

L’incidente: un volo fatale nel cuore del centro storico di Pizzo

L’incidente si è verificato intorno a una curva nei pressi della Chiesa dell’Immacolata, un tratto che costeggia il centro storico di Pizzo.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del camper che ha superato la ringhiera di protezione, precipitando sulla strada sottostante che conduce alla Seggiola. L’uomo, rimasto intrappolato nel veicolo, è deceduto sul colpo. La moglie, invece, è rimasta illesa ma profondamente scossa per quanto accaduto.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno lavorato per estrarre il corpo del conducente dal mezzo, ormai ridotto a un cumulo di lamiere. L’intervento è stato particolarmente complesso per la posizione impervia in cui si trovava il camper dopo la caduta.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell’uomo e si è occupato di assistere la moglie, visibilmente sconvolta.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul luogo per cercare di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.

Non si escludono ipotesi come un guasto tecnico o un errore di manovra: al momento le indagini sono ancora in corso. La strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per i passanti e i residenti.

Incidente anche nel crotonese

Sempre nella giornata di questo venerdì, verso le ore 13:30, un altro incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 45, nella località di Sant’Anna nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Due automobili, una Fiat Panda e una Fiat Seicento, sono entrate in collisione per ragioni ancora in fase di accertamento.

Nelle vetture si trovavano tre persone: due donne e una bambina, tutte rimaste ferite a seguito del forte impatto. I Vigili del Fuoco di Crotone, intervenuti prontamente, hanno dovuto liberare una delle conducenti, rimasta bloccata all’interno del veicolo. Dopo essere stata soccorsa, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118. Le tre persone ferite sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Crotone per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a ulteriori controlli.