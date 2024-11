Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, intorno alla mezzanotte, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant'Anna, sono stati chiamati a intervenire a Le Castella, una frazione del Comune di Isola di Capo Rizzuto, per spegnere un incendio che aveva coinvolto un'autovettura. La prontezza dei soccorritori ha permesso di domare rapidamente le fiamme, evitando gravi danni a persone e cose. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l'incendio ha rischiato di propagarsi alle auto vicine e agli edifici circostanti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Solo qualche ora prima i Vigili del Fuoco erano stati impegnati nella città di Crotone per spegnere un incendio scaturito da un veicolo posteggiato lungo via Mario Nicoletta.

Intervento dei Vigili del Fuoco a Le Castella

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando i Vigili del Fuoco di S. Anna sono intervenuti rapidamente a Le Castella, in provincia di Crotone. Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato una Fiat Seicento di colore grigio completamente avvolta dalle fiamme, con il rischio che l’incendio potesse estendersi alle auto parcheggiate nelle vicinanze e agli edifici circostanti. L’intervento tempestivo della squadra hanno evitato il peggio, limitando i danni al minimo. L'intervento è stato favorito dalla collaborazione dei residenti, che hanno prontamente messo in atto azioni preventive per scongiurare la propagazione delle fiamme.

Messe in sicurezza le altre auto

Le auto parcheggiate nelle vicinanze della vettura in fiamme sono state spostate tempestivamente, riducendo ulteriormente i rischi di danni alle altre vetture. L’intervento dei Vigili del Fuoco, inoltre, ha permesso di mantenere sotto controllo la situazione, evitando che il fuoco raggiungesse le finestre e i balconi delle abitazioni circostanti.

Nonostante l’incendio fosse piuttosto violento, non si sono registrati danni a persone o strutture. La zona è stata messa in sicurezza e monitorata per evitare ulteriori problemi. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di un episodio accidentale o di un altro tipo di causa.

Incendio a Crotone, auto in fiamme

Nella notte tra il 5 e il 6 novembre un altro incendio è stato registrato a pochi chilometri, nella vicina città di Crotone. L'incendio è accaduto intorno a mezzanotte, quando una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per estinguere le fiamme che avevano già avvolto un veicolo, una Opel Agila, parcheggiata in una traversa di Via Mario Nicoletta. L'intervento ha impedito che le fiamme potessero arrecare ulteriori danni, limitandosi ad altri danni a due veicoli posti nelle immediate vicinanze, una Fiat Panda e una Mercedes Classe A. Nessun danno è stato registrato invece per le persone.