Lulù Selassié andrà a processo il prossimo 13 marzo 2025 per aver perseguitato il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

La ex concorrente del Grande Fratello avrebbe inviato diversi messaggi al giovane e lo avrebbe anche pedinato in diverse occasioni: tali atteggiamenti hanno portato il campione paraolimpico a sporgere denuncia.

Manuel Bortuzzo ha denunciato la sua ex Lulù: ora lei andrà a processo

Nell'inchiesta è emerso che dopo la fine della storia, nella primavera 2022, Bortuzzo ha bloccato il numero della sua ex. A quel punto Lulù Selassié avrebbe iniziato a perseguitare il nuotatore di origini venete.

La Principessa ha raggiunto l'ospedale di Latina dove Bortuzzo si era recato per effettuare degli accertamenti medici e davanti al rifiuto del personale sanitario di farla entrare in sala operatoria, l'influencer avrebbe dato in escandescenza prendendo a calci e pugni la porta. Nell'estate 2023, Lulù sarebbe andata a Manchester dove Bortuzzo svolgeva una gara di nuoto e non solo avrebbe alloggiato presso il suo stesso hotel, ma avrebbe anche fatto recapitare un messaggio al suo ex: "Amore mio, ti aspetto in camera, ti amo".

Lo stesso episodio è accaduto pure in Portogallo, dove Selassié ha fatto recapitare un altro messaggio a Bortuzzo: "Amore mio, sono qui, ti aspetto in camera". In seguito al rifiuto dello sportivo, la ragazza avrebbe iniziato a prendere a schiaffi sul volto l'ex nuotatore.

Dopo la denunciata di Manuel Bortuzzo, nell'estate 2024 per Lulù Selassié è scattato il divieto di avvicinamento e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori.

Nonostante Lulù avesse chiesto la revoca del braccialetto elettronico, il giudice Francesca Cirinna ha respinto l'istanza.

Selassié andrà a quindi processo il prossimo 13 marzo 2025 con rito abbreviato perché ha ammesso le proprie responsabilità.

Lulù e Manuel: si erano conosciuti al GF

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2021-2022. In principio, il nuotatore sembrava restio alle avances della coinquilina, ma poi decise di intraprendere una frequentazione con lei. Terminato il reality show tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele, ma dopo il primo mese Bortuzzo comunicò la fine della liaison con Selassié: alla base della rottura ci sarebbero state le numerose divergenze caratteriali.

Proprio dopo questo addio sono avvenuti i fatti oggetto dell'indagine giudiziaria.