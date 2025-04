A quasi una settimana dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, i riflettori restano puntati sulla fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A fare chiarezza sulla situazione è stata proprio la ragazza, che ha raccontato la sua verità in un’intervista esclusiva al settimanale Chi.

Shaila Gatta rompe il silenzio: 'Un amore viscerale, ma tossico'

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a tenere banco. A fare chiarezza sulla vicenda è stata proprio la ragazza, che ha scelto le pagine del settimanale Chi per raccontare la propria verità e spiegare i motivi che l’hanno portata a porre fine, in diretta televisiva durante la finale del Grande Fratello, alla relazione con Lorenzo.

"Ce l’ho anche con me stessa", ha ammesso Shaila, "La reazione che ho avuto durante la finale è frutto della presenza di persone manipolatorie. Questo mi ha spinta a dire: ‘Dato che qui è nata, finisce qui’. Un amore forte e viscerale non si dimentica in un attimo, ma so che non era l’amore giusto per me. Le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata: avrei potuto vivere con più leggerezza un’esperienza bellissima. Ma da tutto questo ho tratto una grande lezione".

Nel corso dell’intervista, Shaila ha espresso profondo rammarico per il comportamento tenuto da Lorenzo all’interno della casa del Grande Fratello, definendolo destabilizzante e carico di insicurezze. Ha inoltre rivelato che, dopo la rottura, tra i due non c’è stato più alcun contatto: "Mi portava all’esasperazione.

Mi sentivo costantemente messa in discussione, in colpa, sempre sbagliata. Ho vissuto incomprensioni, silenzi, ho chiesto scusa troppe volte, perdendo di vista il mio valore. Per via della mia bassa autostima. E certe persone sanno colpire duramente chi è fragile. Lorenzo è una persona narcisista e insicura, e io mi sentivo sbagliata.

Lui è vittima a sua volta delle proprie insicurezze. La nostra è stata una relazione tossica. Per lui, il gioco veniva prima di tutto, anche di me. Dopo la finale, non ci siamo più sentiti".

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio: 'Sto metabolizzando una delusione importante'

Dopo giorni di silenzio, Lorenzo Spolverato ha scelto di esprimersi pubblicamente sulla fine della sua relazione con Shaila Gatta.

Attraverso una serie di storie su Instagram, ha spiegato di essersi preso del tempo per sé e per la sua famiglia, chiarendo che la sua assenza non era né punitiva né misteriosa.

"Sto metabolizzando una delusione importante", ha dichiarato, senza nascondere il dolore per la separazione. Pur evitando di entrare nei dettagli, Lorenzo ha fatto riferimento a scoperte fatte da Shaila che avrebbero portato alla rottura, ribadendo tuttavia la volontà di mantenere discrezione e rispetto.

"Scelgo il silenzio e la riflessione, piuttosto che giudizi affrettati", ha aggiunto. Guardando al futuro, Lorenzo ha espresso il desiderio di affrontare questa fase con serenità, ringraziando chi continua a sostenerlo.