Un incidente stradale è avvenuto nel territorio comunale di Conflenti, in provincia di Catanzaro, nella giornata di questo martedì 7 gennaio. Una Toyota Corolla, per ragioni ancora da accertare, è uscita di strada precipitando in uno strapiombo di oltre 30 metri. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, permettendo di soccorrere il conducente, rimasto ferito ma cosciente. L’episodio ha mobilitato vari mezzi di soccorso, inclusi i reparti specializzati del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il Suem 118.

Incidente stradale per una Toyota Corolla

L'allarme è scattato nella mattinata, poco dopo le ore 9, quando i familiari del conducente, preoccupati per la sua scomparsa, hanno allertato la Polizia di Stato di Lamezia Terme. Le ricerche si sono immediatamente attivate, coinvolgendo diverse unità operative. Dopo alcune ore, la vettura è stata individuata in un dirupo nei pressi di Conflenti.

Il veicolo, distrutto dall’impatto, ha reso particolarmente difficoltoso il raggiungimento del conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. A quel punto sono entrati in azione i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, supportati dal Nucleo SAF e dal Carro Luci della sede centrale di Catanzaro, specializzati in operazioni di recupero in condizioni estreme.

Il delicato intervento dei soccorritori dopo l'incidente

I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’incidente grazie all’impiego di attrezzature avanzate e tecniche specialistiche. Dopo aver verificato le condizioni di sicurezza, il conducente è stato estratto con l'ausilio di una barella spinale, utilizzata per immobilizzarlo e prevenire ulteriori traumi.

Successivamente, il personale del Nucleo SAF ha impiegato una barella Toboga, uno strumento fondamentale per il recupero in zone impervie, per trasportare l’uomo in una zona sicura. Nonostante la caduta, il conducente è stato trovato cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato, è stato affidato ai sanitari del Suem 118 che lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale medico, sono intervenuti anche la Polizia di Stato e i Carabinieri della stazione di Conflenti.

Sempre nel catanzarese colpi d'arma da fuoco contro l'autovelox

Sempre nel catanzarese, questa volta a Simeri Crici, nella giornata del 7 gennaio alcuni sconosciuti hanno esploso colpi di arma da fuoco contro un autovelox.

Il sindaco del comune, Davide Zicchinella, non usa mezzi termini per condannare il fatto di cronaca: “Si tratta di un gesto inqualificabile, direi estremamente grave. L’autovelox è in funzione dal 2019 e tutte le entrate generate vengono destinate al benessere collettivo, principalmente per migliorare la sicurezza sulle strade. Si può discutere sulla posizione dello strumento, ma non si può tollerare un vandalismo così insensato, che non rende giustizia alla dignità del nostro paese".