"Non temiamo niente perché non riusciamo nemmeno a immaginare che cosa potrebbe mai dire. Chiara Ferragni ha solo voglia di vivere la sua vita, per quanto riguarda il passato, mettendoci una pietra sopra, e per quanto riguarda il presente, con serenità, e non ha voglia che si parli della sua vita privata e tantomeno che ne parli un terzo estraneo alla famiglia": ad essersi espresso in questi termini nelle ultime ore, al Corriere della Sera, è stato Giuseppe Iannacone, l'avvocato di Chiara Ferragni, in replica ad una storia pubblicata su Instagram da Fabrizio Corona.

L'ex re dei paparazzi ha in particolare usato i social per diffondere prima il testo di una diffida che il legale gli ha inviato a seguito delle rivelazioni fatte nel corso del format Falsissimo a proposito della vita privata di Ferragni, e poi per replicare all'atto stesso precisando che non lo porterà ad interrompere le sue trasmissioni: "Chiara Ferragni ci ha diffidato dal pubblicare Falsissimo episodio 5 (che dovrebbe uscire il 10 febbraio). Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli, e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità?

Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare. Noi transazioni non ne facciamo, soldi non ne vogliamo".

Il testo della diffida: 'Violato un accordo firmato nel 2023'

A seguito dell'episodio del format Falsissimo nel quale Corona ha rivelato che Fedez, l'ex marito di Chiara Ferragni, avrebbe avuto un'amante, Angelica Montini, già prima di convolare a nozze con l'influencer, l'avvocato Iannacone ha dunque inviato un atto di diffida all'ex re dei paparazzi.

Corona, come si legge sul documento, avrebbe in particolare violato un accordo che sarebbe stato sottoscritto il 15 settembre 2023 che stabiliva come si sarebbe dovuto astenere "per un periodo di dieci anni dall'effettuare commenti, valutazioni, affermazioni, anche se riferite da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante" nei confronti di Ferragni e del marito.

In virtù di ciò, sempre tramite il proprio legale, l’imprenditrice digitale ha richiesto un risarcimento di 1,1 milioni di euro per undici presunte violazioni già avvenute. Cifra da versare subito, entro una settimana, con la volontà di bloccare la pubblicazione di un nuovo episodio di Falsissimo.

L'antefatto, Fabrizio Corona ha rivelato il tradimento di Fedez nei riguardi dell'ex moglie Chiara Ferragni

"Il giorno del matrimonio (tra Ferragni e Fedez) avvenuto l'1 settembre 2018, cinque minuti prima di salire sull'altare, Fedez si è chiuso in bagno per telefonare ad Angelica - ha dichiarato Corona nel quarto episodio di Falsissimo, quello da cui ha avuto origine l’intera querelle - e le ha detto: Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto.

Lei avrebbe risposto: Anche io ti amo, ma sono pronta a restare in disparte".

Poche ore dopo, la stessa Chiara Ferragni ha confermato la veridicità di quanto asserito dall'ex re dei paparazzi: "Sono stata in silenzio per mesi, anche quando, qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata e ha ammesso per la prima volta la storia con questa sua amante, che proseguiva dal 2017 - ha scritto in una lunga storia su Instagram - dicendomi che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio, ma che non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente".