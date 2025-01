"Ho scelto il silenzio in questi mesi, per cercare di tutelare me e la mia famiglia minimizzando costantemente il mancato rispetto": questo uno dei passaggi dello sfogo pubblicato tramite le proprie storie Instagram da Chiara Ferragni in risposta alle rivelazioni delle ultime ore di Fabrizio Corona.

Servendosi infatti del proprio format su YouTube, Falsissimo, l'ex paparazzo ha rilasciato diverse dichiarazioni sul rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni - ormai da tempo separati - dicendo che il rapper avrebbe da sempre avuto una relazione con un'imprenditrice, Angelica Montini, che sarebbe addirittura esistita prima del matrimonio con l'influencer.

Poche ore fa, proprio Chiara Ferragni ha confermato quanto asserito da Corona, dando il suo punto di vista.

Lo sfogo di Chiara Ferragni attraverso il suo profilo Instagram: 'Ho sempre tutelato la mia famiglia'

"Ho vissuto sette anni di relazione in cui ho amato senza freni. Ho amato anche quando c’erano tante ragioni per abbandonare. Ho sempre giustificato gli atteggiamenti sbagliati per proteggere l’altra parte, la mia famiglia - prosegue la storia-sfogo pubblicata da Chiara Ferragni - L’ho fatto anche nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto. Ho sentito dire tante volte che l'avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento".

E poi ancora: "Sono stata in silenzio per mesi, anche quando, qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata e ha ammesso per la prima volta la storia con questa sua amante, che proseguiva dal 2017, dicendomi che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio, ma non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente.

Sono stata in silenzio perché volevo voltare pagina senza rimuginare sul dolore".

In uno dei passaggi delle tre storie pubblicate sul tema, Chiara Ferragni lancia poi una stoccata anche a Fabrizio Corona: "Tuttavia, decidere a tavolino insieme al suo amico di far uscire fuori altri dettagli per vendicarsi dell’amore non più corrisposto dell’amante, è stato veramente un colpo basso.

Sono stata zitta su tanti temi, ma leggo troppe schifezze. La relazione con Federico per me era reale, non siamo mai stati una coppia aperta e, nonostante tutto, sono fiera di aver amato con tutta me stessa. Mi spiace che per l’altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro e da usare a piacimento. Ma ogni tanto è giusto aprire gli occhi e capire che ci meritiamo un amore non certo perfetto, ma quanto meno reale e vissuto da entrambi le parti allo stesso modo. Lo auguro a me e a tutti voi".

La replica di Corona: 'Guarda caso risponde oggi che è stata rinviata a giudizio'

Poche ore dopo, Fabrizio Corona ha controreplicato alle dichiarazioni rese da Chiara Ferragni, pubblicando una serie di storie su Instagram in cui ha analizzato la tempistica, a suo dire molto particolare, con cui l'influencer ha risposto alle sue rivelazioni.

Secondo l'ex re dei paparazzi, Chiara Ferragni avrebbe infatti replicato soltanto ieri sera per sviare l'attenzione mediatica dalla notizia del suo rinvio a giudizio nel Pandoro-Gate: "Guarda caso risponde proprio oggi che sui Tg rimbalza una clamorosa notizia: nonostante l'inspiegabile passo indietro del Codacons, Chiara è stata rinviata a giudizio".

La Procura di Milano infatti l'ha rinviata a giudizio per concorso in truffa continuata e aggravata in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022): secondo l'accusa, nel corso delle campagne commerciali incriminate Chiara Ferragni avrebbe lasciato intendere che acquistando il pandoro si sarebbe sostenuta la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing quando la somma era in realtà già stata stanziata. La stessa strategia sarebbe poi stata adottata in occasione della campagna promozionale delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.