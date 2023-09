Venerdì 8 settembre 2023, il produttore vinicolo Silvio Ariani ha presentato al Sana di Bologna, salone internazionale del biologico e del naturale, il suo Vino dealcolato.

Un prodotto adatto a tutti soprattutto a chi è intollerante all'alcol, a chi deve mettersi al volante e ai ragazzi ancora minorenni.

Per approfondire l'argomento legato al vino dealcolato, Blasting News ha intervistato Ariani che ha raccontato come avvenga il processo di produzione e quale sia di preciso il target a cui si rivolge questo tipo di bevanda.

'Questo tipo di vino si rivolge a tutti'

Il vino dealcolato è una novità del Sana 2023. Potrebbe spiegarci come avviene il processo di produzione?

"Abbiamo una piccola unità in Germania, dove produciamo questo Riesling che è un vino a tutti gli effetti fermentato e poi dealcolizzato con un processo particolare. Questo vino viene messo in un alambicco portato ad una pressione molto bassa e grazie a questo processo l'alcol va in stato vaporoso e sparisce. Uno dei nostri vini addizionato di anidride carbonica si presenta sparkling con la bollicina, l'altro invece rimane fermo, ma sono entrambi Riesling e vini dealcolizzati. Sono prodotti che provengono dal vino e non sono competitor del vino, bensì di altre bibite analcoliche".

A quale pubblico si rivolge una bevanda dealcolizzata?

"Si rivolgono ad un pubblico che non può bere alcol per motivi di salute o perché è uno sportivo oppure deve mettersi alla guida o è una signora incita. Quindi, sono fatti anche per chi non vuole assumere alcol nella vita, ma ha voglia di festeggiare con gli amici o vuole bere un cocktail analcolico".

E per i giovanissimi che non hanno la maggiore età per bere alcol?

"Assolutamente sì, tra l'altro questa è una bevanda che può assumerla anche un bambino essendo totalmente priva di alcol. Comunque, alcuni dei nostri clienti hanno fatto dei diciottesimi nei propri locali in cui il ragazzo che compie diciotto anni invita suoi coetanei non ancora diciottenni, loro possono utilizzare quest'ottima alternativa.

Anche il minorenne può ricevere un calice di spumante, di vino o di cocktail completamente analcolico".

A quale pasto si può abbinare questa tipologia di bevanda?

"Direi che in cucina è abbinabile a qualsiasi tipo di cibo, perché si può utilizzare sia come aperitivo che a tutto pasto. Le caratteristiche organolettiche del Riesling rimangono pressoché invariate e quindi tutti gli abbinamenti che si possono fare con un Riesling si possono fare anche con questi vini dealcolizzati che mantengono gli stessi gusti e profumi di un vino classico".