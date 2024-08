Il risotto alla marinara o allo scoglio è un piatto della tradizione culinaria italiana, perfetto per chi ama i sapori e gli odori del mare. Questo risotto combina la cremosità del riso con la freschezza dei frutti di mare, creando un piatto ricco e saporito. Ideale per una cena speciale o un pranzo in famiglia, il risotto alla marinara è un’ottima scelta per sorprendere i vostri ospiti con una pietanza da leccarsi i baffi. La preparazione non è difficile perchè la ricetta non richiede di particolari accorgimenti, ma è sempre meglio fare attenzione ad ogni passaggio per un risultato sorprendente.

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di riso Carnaroli o Arborio

300 g di frutti di mare misti (gamberetti, calamari, cozze, vongole)

1 spicchio d’aglio

1 cipolla piccola

1 bicchiere di vino bianco secco

1 litro di brodo vegetale

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

Scorza di limone (facoltativo)

Procedimento:

Per preparare un delizioso risotto alla marinara per 4 persone, iniziate pulendo accuratamente 300 g di frutti di mare misti, come gamberetti, calamari, cozze e vongole. Prendete una padella con un filo d'olio, versate all'interno cozze e vongole e coprite, facendo cuocere a fuoco medio finché non si aprono. Sgusciate la maggior parte dei molluschi, lasciandone alcuni interi per guarnire il piatto alla fine, e filtrate il liquido di cottura, mettendolo da parte.

Successivamente, pulite i gamberetti e i calamari, tagliando questi ultimi a pezzetti non troppo piccoli.

Terminato questo passaggio, in una casseruola, scaldate 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva e fate soffriggere uno spicchio d’aglio e una cipolla piccola tritati finemente. Unite i calamari e i gamberetti, fate cuocere per qualche minuto e sfumate con un bicchiere di vino bianco secco.

Dopodiché Rimuovete i frutti di mare dalla casseruola e metteteli da parte. Nella stessa casseruola, fate tostare 320 g di riso Carnaroli o Arborio per un paio di minuti, mescolando continuamente. Aggiungete il liquido di cottura dei molluschi e un litro di brodo vegetale, un mestolo per volta volta, mescolando spesso e aggiungendo altro brodo solo quando il precedente è stato assorbito.

Quando il riso sarà a metà cottura, aggiungete i frutti di mare e continuate a cuocere fino a quando il riso non sarà al dente. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete prezzemolo fresco tritato e, se desiderate, un po’ di scorza di limone per un tocco di freschezza in più. Lasciate riposare il risotto un paio di minuti prima di servirlo, guarnendo la superfice del piatto con i molluschi interi e un po’ di prezzemolo fresco tritato.