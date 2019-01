Annuncio

Oggi, 18 gennaio, Ariana Grande ha pubblicato il suo nuovo singolo chiamato 7 Rings. La canzone è indubbiamente differente da quelle passate [VIDEO], come "Imagine" e "Thank U, Next". Si tratta di un brano che indica un insolito cambiamento per "il volto" della cantante. Infatti, Ariana in questa nuova performance di successo si esibisce rappando. La parte rappata si può ascoltare durante il secondo minuto del pezzo.

Molti fan hanno apprezzato parecchio la nuova canzone, rimanendo sbalorditi e meravigliati dalla prestazione della giovane cantante, e le visual streaming lo dimostrano.

7 Rings è nato come terzo estratto dal quinto album discografico Thank U, Next. La canzone nasce da una brutta giornata trascorsa da Ariana, nella quale per svoltare decise di regalare dei costosi anelli di Tiffany alle sue migliori amiche.

Le dichiarazioni della cantante

Poco prima dell'uscita del nuovo singolo Ariana ha dichiarato che il titolo sarebbe stato "7 Rings". La cantante ha inoltre raccontato i dettagli della nascita del pezzo, rivelando che quel giorno specifico era insieme alle sue migliori amiche con le quali aveva probabilmente bevuto esageratamente dello champagne, in quanto era un giorno particolarmente difficile. Per questo motivo, con loro decise di andare da Tiffany e comprare anelli per tutte.

Un folle e divertente gesto che, subito dopo, ha ispirato la cantante, che una volta tornata a casa ha creato il nuovo pezzo dedicato alla "pazza" giornata. In seguito, Ariana ha dichiarato che in realtà gli anelli di diamanti acquistati sarebbero stati nove, e non sette, poiché ne erano stati comprati anche uno per la mamma e l'altro per sua nonna.

I dettagli del video di 7 Rings

L'ispirazione per il videoclip musicale [VIDEO] del nuovo singolo, diretto dalla regista Hannah Lux Davis, è decisamente il colore rosa e prendono parte al filmato tutte le amiche che erano con Ariana in quell'occasione.

Le amiche di cui si parla sono: Victoria Monet, cantante di genere pop con cui Ariana ha partecipato nell'elaborazione di alcuni album; Alexa Luria, amica di Ariana Grande; Courtney Chipolone, amica di infanzia; Tayla Parx, cantante e autrice con cui Ariana ha anche collaborato al singolo "Thank u, Next"; Njomza anch'essa cantante.

Il videoclip di 7 Rings da oggi è online e per Ariana rimarrà un inno all'amicizia e ai legami intensi e travolgenti che si stabiliscono spesso nella vita.