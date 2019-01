Annuncio

Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, non ha bisogno di presentazioni. Senza paura di smentita è una delle poche autentiche dive della musica pop italiana, presente sulla scena musicale da oltre cinquant’anni e sempre sulla cresta dell’onda, ha cavalcato una carriera che l’ha vista fin dall’inizio diventare una vera icona di trasgressione ed eleganza.

Veneziana, classe 1948, artista eclettica, dotata di forte personalità e di una timbrica vocale inconfondibile.

E proprio questa voce particolare, ricca di bassi seducenti, graffiante e vellutata, ha stravolto i canoni che inchiodavano le voci femminili degli anni sessanta e settanta a modalità canore stereotipate e troppo melodiche.

Icona beat del mitico Piper, l’artista ha saputo trasformarsi mille volte, presentando sempre volti nuovi e credibili, e mantenendo quella vocalità che da sempre ha caratterizzato il suo personaggio. Le sue canzoni hanno spaziato dalla melodia italiana d’autore al rock, passando attraverso l’elettronica e il funk. Un artista sempre pronta a trasformarsi per offrire al pubblico nuove prospettive del suo essere diva e cantante.

A Sanremo duetterà con Briga

Patty Pravo, che ha partecipato dieci volte al Festival (piazzandosi otto volte in finale) sarà presente anche quest’anno alla kermesse musicale sanremese. La cantante si esibirà in coppia con Briga [VIDEO] (giovane talento figlio di Maria De Filippi e di Amici) nel brano ‘Un po’ come la vita’. In concomitanza con l’attesa partecipazione di Nicoletta al festival [VIDEO] e dopo tre anni di silenzio (l’ultimo album di Patty Pravo ‘Eccomi’ risale al 2016), vedrà la luce un nuovo lavoro discografico, una raccolta di inediti che conterrà anche la canzone sanremese.

L’uscita è prevista per l’8 febbraio e il titolo dell’album è ‘Red’, la produzione è di Diego Calvetti, già produttore nel disco del 2011 ‘Nella terra dei pinguini’.

Nell’album anche un brano inedito di Califano

Come annunciato, l’album di Patty Pravo ‘Red’ conterrà una particolare perla che gli appassionati e i fan non vorranno di certo perdersi. Si tratta della canzone ‘Io so amare così‘, un brano inedito scritto da Franco Califano e da Frank Del Giudice, storico collaboratore del cantante. Una canzone in puro 'stile califfo', melodica e maledetta, che arricchirà il prossimo disco di Patty. Oltre alla canzone di Califano, il disco contiene brani firmati da Giuliano Sangiorgi, lead vocals dei Negramaro, Ivan Cattaneo, Zibba e Giovanni Caccamo. Dopo l’album naturalmente il tour: Patty Pravo si esibirà nei teatri d'Italia a partire dal prossimo mese di marzo.