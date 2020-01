Record su record, Vasco Rossi è instancabile: la rockstar di Zocca ha vinto il premio per il miglior concerto live italiano nel 2019. Ennesimo trofeo che va a coronare una carriera da vero protagonista nel panorama della musica italiana. A quasi 68 anni (il prossimo 7 febbraio), Vasco continua a collezionare traguardi strepitosi spinto anche da un pubblico molto vasto che lo ama e lo segue ovunque lui vada. La sua musica continua sempre di più ad emozionare tutte le generazioni e fino a quando non dirà basta, sarà l'indiscussa icona del rock italiano.

Vasco vince ai Rockol Award

A Milano nella giornata di ieri 16 gennaio è stata presentata la quarta edizione dei Rockol Awards, premi assegnati ai cantanti o ad un gruppo di artisti di maggiore successo nell'anno appena concluso secondo il voto del pubblico. È stato votato il miglior album di artista / gruppo italiano, che ha visto trionfare "Colpa delle favole" di Ultimo, il miglior album di artista / gruppo internazionale assegnato a "Western Stars" di Bruce Springsteen, il miglior live di artista / gruppo internazionale che è andato a LP e infine il miglior live / gruppo italiano conquistato da Vasco Rossi.

Il rocker, non presente alla cerimonia perché impegnato nella sala registrazione a perfezionare la scaletta del tour 2020, ha voluto ringraziare tutti con un video: "Sono molto contento di aver ricevuto questo premio, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito". La vittoria per Vasco ha riguardato il tour del 2019 che ha toccato solo due città italiane: Milano e Cagliari. Il Vasco non stop live 2019 è stato un successo a partire dalla vendita dei biglietti.

Nel primo giorno di vendita nel novembre 2018 ne sono andati polverizzati subito 180.000: tutto ciò ha portato l'organizzazione dei concerti della rockstar ad aumentare le date a San Siro: a quelle del 1, 2, 6 e 7 giugno sono state aggiunte quelle del 11 e 12 giugno. Risultato? 6 sold out e nuova impresa del Blasco. Nessuno era mai riuscito a fare meglio, lui stesso si era fermato a 4 date consecutive nello stadio milanese.

Ma la straordinaria impresa è stata portata a termine il 18 e 19 giugno a Cagliari dove Vasco mancava da molti anni. Oltre al grande concerto andato in scena alla Fiera di Cagliari, una nave brandizzata in perfetto stile Vasco Rossi ha permesso agli innumerevoli fan di raggiungere l'isola e di vivere una giornata assolutamente speciale che solo il loro beniamino poteva regalargli.

Vasco tra record e riconoscimenti: e lui non si ferma mai

Dopo l'eroica serata di Modena Park, Vasco aveva dichiarato di ricominciare la sua tournée di concerti ripartendo da zero, con nuovo show più leggero dove lui voleva solo divertirsi senza rimanere ossessionato dai record. E pur con tanto divertimento, Vasco, i record e i riconoscimenti li ha sempre conquistati: il 17 gennaio 2018, esattamente due anni fa, gli venne riconosciuta la cittadinanza onoraria a Modena per avere contribuito a rendere la città la capitale mondiale del rock dopo il mega evento di Modena Park del primo luglio 2017.