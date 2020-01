Vasco Rossi annuncia importanti novità sul suo 'Vasco non stop live Festival 2020'. Il rocker di Zocca sarà impegnato nell'estate 2020, e precisamente nel mese di Giugno, a calcare i palchi italiani con importanti novità sulla scaletta e nella composizione della band.

Vasco annuncia le prime novità sul tour 2020

Il Blasco nazionale è già a lavoro da diversi giorni sugli arrangiamenti delle nuove canzoni e annuncia un tour completamente diverso da quello dell'estate 2019 che lo ha visto trionfante con i sei sold out allo stadio San Siro e il ritorno dopo anni di assenza in Sardegna.

Sul suo account Instagram Vasco ha pubblicato le novità di quest'anno esordendo così: "Anno nuovo vita nuova scaletta nuova con sonorità nuove". Con il 2020 e lo spettacolo dei Festival Rock, Vasco cambia e introduce nuovi arrangiamenti, con l'inserimento di una sezione di fiati, per portare maggiore allegria allo show, e il supporto di chitarre rock blues, ma non solo; il rocker di Zocca ha aggiunto ulteriori dettagli nel post pubblicato spiegando che "Nella scelta delle canzoni ci saranno molte novità con alcune chicche del passato mai eseguite prima".

Vasco riconferma la sua band

Se la scaletta verrà stravolta, la band invece è stata riconfermata. Forte del successo dei 'Vasco non stop live 2018 e 2019', il rocker si affiderà "ai soliti": Matt Laug alla batteria, Stef Burns e Vince Pastrano alla chitarra, Claudio Gollinelli detto "il Gallo" ed Andrea Torresani, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Memola ai cori e alla tromba e la polistrumentista Beatrice Antolini che ha saputo conquistare tutti e per il terzo anno consecutivo è stata riconfermata nella band.

Intanto nella giornata di ieri, 15 gennaio, si è tenuto a Bologna l'undicesimo incontro con il Blasco FanClub, nel quale si è parlato dell'ultimo pezzo dell'artista "Se ti potessi dire", al vertice della classifica tra le canzoni più ascoltate in radio e scaricate da Internet, oltre a 6,5 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Le date del Vasco non stop live Festival

Le date del Vasco non stop live Festival, già confermate, sono in tutto cinque.

Si parte il 10 Giugno dal Firenze Rock, si prosegue il 15 Giungo agli I-Days di Milano, doppia tappa al Circo Massimo di Roma il 19 e 20 Giugno per poi concludere il 26 Giugno all'autodromo di Imola. Le novità quest'anno hanno riguardato anche la location dei concerti. Ritorna a grande richiesta Imola che mancava da 15 anni, l'ultima volta è stata nel 2005. E poi la doppia data a Roma, al Circo Massimo, che ha portato tanto entusiasmo tra i fan.

Infatti dopo solo un giorno di apertura dalla vendita dei biglietti, la data del 19 Giugno è andata sold out e c'è stato bisogno di una seconda data per far fronte all'innumerevole richiesta dei biglietti. Vasco non si smentisce mai.