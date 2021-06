Courtney Love ha duramente criticato Dave Grohl. L'ex batterista dei Nirvana, ora frontman dei Foo Fighters, viene accusato di averle fatto firmare un accordo sulle royalties dei Nirvana. La cantante delle Hole ha pubblicato l'accusa in un post sui social network che in un secondo momento ha deciso di eliminare. Il suo post è anche uno sfogo contro gli abusi subiti negli anni da parte del genere maschile. Ancora oggi tanti fan non la accusano della morte del marito nel 1994, tragico episodio di cronaca nera.

Il post di Courtney Love

Il durissimo sfogo di Courtney Love è stato pubblicato nelle ultime ore sul suo account Instagram.

Poco dopo però la cantante delle Hole ha deciso di cancellare il post. Ma il suo sfogo però non è passato inosservato. Il sito web ThePRP infatti è riuscito a fare uno screenshot prima che l'autrice lo rimuovesse, e in questo modo le parole della vedova di Kurt Cobain non sono andate perdute.

Nel suo post l'artista si dice stufa di dover nascondere tutti gli abusi che ha subito dagli uomini nel corso della carriera. Ha detto inoltre che non ne può più degli attacchi ricevuti a seguito della morte del frontman dei Nirvana. L'hanno infatti accusata di sessualità esplicita e di essere una tossica.

Le accuse subite dalla vedova di Kurt Cobain

La morte di Kurt Cobain nel 1994, idolo generazionale per moltissimi fan, è stata una grande perdita per la musica.

Sono ancora tante le teorie strampalate sul decesso dell'ex frontman dei Nirvana. Da molti viene screditata l'ipotesi del suicidio da parte della rockstar. In tanti, specie i fan più accesi di Kurt, hanno portato avanti negli anni la teoria secondo cui il cantante sia stato ucciso proprio dalla moglie. Le accuse non si fermano a mere speculazioni.

In una ricostruzione di Nick Broomfield del 1998, infatti, si sostiene come i due fossero vicini al divorzio nel 1994. E Courtney, per paura di finire senza eredità, avrebbe ingaggiato un killer per uccidere il marito in cambio di 50mila dollari. Non ci sono prove confermate al riguardo. Non sono mancate le polemiche contro questa teoria.

E, andando oltre le versioni che a tratti rasentano il complottismo, la leader delle Hole è stata spesso oggetto di insulti e accuse molto gravi.

L'accusa di Courtney Love

Nel suo post Courtney Love sembra attaccare il genere maschile in generale: "Ne ho abbastanza di questi pagliacci che mi trattano da capro espiatorio da 27 anni a causa della morte di mio marito per la mia sessualità esplicita, per il fatto che sono una tossicodipendente, e perché sono una donna", scrive l'artista statunitense. E poi decide di citare un episodio riguardante i Nirvana e Dave Grohl: "Tre mesi prima di andar via da Los Angeles ho firmato un documento che effettivamente concede per sempre a Dave gli averi destinati ai miei discendenti", scrive Courtney.

E poi continua così il suo sfogo: "Ero a terra. Così ferita ed esaurita da lui che ho firmato. Ma è un inganno...quindi lo sto per annullare...è un’assurdità". Alla cantante non va giù la figura dell'ex batterista dei Nirvana: "Dave si è arricchito e continua ad arricchirsi, banchetta sulla fortuna di Kurt...27 anni! Sono stufa!". E poi, nella parte finale del suo post, la cantante spera che il suo esempio di resistenza impedisca in futuro "questo tipo di abuso personale e culturale che devasta l'anima".