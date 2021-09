La cantante salentina Alessandra Amoroso ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo intitolato Tutte le volte, disponibile da venerdì 3 settembre.

L'artista già mercoledì 1 settembre aveva postato sui suoi profili social la cover del nuovo album Tutto accade e, per l'occasione, aveva anche comunicato dell'uscita imminente del singolo.

Il brano è stato scritto da Davide Petrella, mentre la produzione è di Francesco Catitti. La canzone è disponibile in digitale ed è in turnazione in radio.

Per quanto riguarda il nuovo album, invece, sarà disponibile in vinile in quattro colori diversi (rosa, verde, blu e arancione), in formato CD con un box esclusivo contenente un poster e una foto autografata, e anche in CD con box e poster.

Tutte le volte, a proposito del nuovo singolo di Alessandra

Tutte le volte è stato rilasciato allo scoccare della mezzanotte del 3 settembre. È il terzo brano estratto dal nuovo disco di inediti Tutto accade che sarà disponibile dal 22 ottobre.

Il brano è caratterizzato dalla saggia unione tra un ritmo divertente e allegro e un testo che, ad una prima lettura, potrebbe far pensare ad una classica ballad, ma non è proprio così. Il pezzo parla di sentimenti opposti che vanno da uno strano senso di libertà a quello di vuoto.

Alessandra afferma che sentirsi innamorati non significa per forza essere in coppia e, di conseguenza, essere felici. Con questa canzone, l'artista salentina aggiunge al suo repertorio uno stile del tutto nuovo.

Alessandra Amoroso: i due singoli che precedono il nuovo album

Nei mesi precedenti Alessandra Amoroso aveva già lanciato due singoli a distanza di un giorno l'uno dall'altro: infatti il 7 e 8 aprile erano arrivati Piuma e Sorriso grande. Quest'ultimo è stato interpretato sia sul palco di Battiti Live che su quello di RTL 102.5 Power Hits, evento tenutosi il 31 agosto all'Arena di Verona e che si è concluso con la vittoria di Marco Mengoni con Ma stasera.

Tutte le volte che mi sono aspettata qualcosa da qualcuno. Tutte le volte che mi sono sentita persa.Tutte le volte che mi sono affidata agli altri. A tutte quelle volte dico grazie perché oggi mi sono innamorata di me. Amatevi tanto, #TutteLeVolte ♥️ https://t.co/9gXtXiPtcG pic.twitter.com/LAltSBkmQe — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) September 2, 2021

Tutto accade: l'evento a San Siro

Con l'arrivo del nuovo album ad ottobre, a distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro 10, col quale Alessandra Amoroso ha celebrato i dieci anni di carriera, nel 2022 ci sarà anche il ritorno live della cantante pugliese con l'evento Tutto Accade a San Siro.

L'appuntamento è in programma presso lo stadio milanese il 13 luglio.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket, nei punti vendita e prevendite tradizionali.

L'organizzazione del concerto sarà accompagnata da una serie di misure specifiche per agevolare i trasporti e per favorire la reperibilità degli alloggi per il pubblico che parteciperà all'evento.