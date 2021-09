La casa editrice Einaudi, inglobata dal gruppo Mondadori, con sede a Segrate (Milano), torna in libreria con una storica collana creata nel lontano 1970, denominata 'Gli Struzzi' che per oltre trentotto anni ha pubblicato alcuni tra i più famosi autori della letteratura, della scrittura ma anche teatro e poesia del Novecento, tra i quali 'Il maestro e Margherita' di Bulgakov, 'Il partigiano Jonny' di Beppe Fenoglio, ma anche la narrativa sublime di Elsa Morante che scelse proprio 'Gli Struzzi' per pubblicare la prima edizione de 'La Storia'. L'ultimo libro della famosa collana di Einaudi è stato edito nel 2008.

La collana 'Gli Struzzi' tornerà in libreria a fine settembre con 'I Greci e l'arte di fare i conti' di Giovanni Marginesu e tante altre novità

A dirigere la collana de 'Gli struzzi' sarà lo stesso direttore editoriale di Einaudi, Ernesto Franco. Intanto le prime uscite in libreria sono state già rese note. Si partirà alla fine del mese di settembre con 'I Greci e l'arte di fare i conti' di Giovanni Marginesu. Poi a cavallo tra il mese di ottobre e novembre, si proseguirà con Stephen Crane con il titolo 'Il segno rosso del coraggio', la cui traduzione è stata curata da Michele Mari, con un testo di Joseph Conrad; 'Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa', scritto dallo storico Sergio Luzzatto e tante altre novità.

A detta del direttore editoriale Franco, infatti, questa collana che per oltre un trentennio ha deliziato i suoi lettori con uno stile unico ed inconfondibile votato alla sobrietà ed alla scrittura di qualità, ritorna per riprendere la sua vocazione universale circa il pubblico cui si rivolge, non tralasciando alcun genere.

La linea seguita per la scelta dei titoli da pubblicare, rispecchia una totale autonomia degli uni rispetto agli altri, che punteranno sulla estrema cura dei dettagli per garantire leggibilità e autorevolezza ai temi trattati, invitando ed accompagnando alla riflessione personale insita nella scoperta di ciascun mondo sommerso in cui proietta un libro.

Grande spazio anche alla sperimentazione per ciò che attiene alla parte grafica della collana con le copertine di Ugo Nespolo, artista contemporaneo che proprio per la casa editrice Einaudi ha pubblicato, recentemente, 'Per non morire d'arte', facente parte della collana 'Le vele'.

Insomma, 'Gli Struzzi' tornano in libreria in una veste rimodernata per forma ed autori, ma tenendo ben salda la centralità dell'opera ed i suoi temi che divengono per il lettore la cartina geografica attraverso cui navigare per scoprire l'anima della storia narrata, come da tradizione editoriale che si rispetti.