Laura Pausini - Piacere di conoscerti: il 7 aprile l'uscita del film dedicato alla sua vita su Prime. "Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo, e mi sono immaginata la Laura che sognavo da adolescente, di giorno a lavorare la ceramica e la sera cantante in un pianobar. Mi sono sempre immaginata immersa nella Musica ma non ho mai sognato di essere famosa".

Laura Pausini racconta cosi il suo film: una full immersion nei suoi più grandi traguardi, alternati alla vita della Laura non famosa.

"Mio babbo ha conservato tutte le mie cose di quando ero adolescente nella mia vecchia casa a Solarolo, da una scatola trovata in soffitta sono partiti tanti ricordi e tante idee per il film".

L'attrice che interpreta la giovane Laura recita nella vera cucina di quando l'artista era adolescente e studiava lì: tutto ciò che usa per fare i compiti sono gli stessi oggetti della cantante.

'Io non volevo essere famosa, io volevo solo cantare'

Laura ci tiene a precisare: "Non è un'autocelebrazione". Si tratta, invece, di un riassunto della sua vita "da famosa" parallelamente alla sua vita da persona comune. Nella vita di "Laura-B", come definisce anche lei la Laura non famosa, la vediamo nel suo laboratorio di ceramica, "laboratorio Pausini", intenta a fare e dipingere vasi e cantare la sera in un locale.

C'è poi il suo rapporto con il figlio Marcello, il figlio che immaginava di avere, amorevole ma severo, che alla fine del film la aiuterà nel suo progetto di richiamare più gente possibile nel locale.

In seguito vediamo anche che il carattere della Laura famosa coincide perfettamente con quello della Laura non famosa, perché entrambe sognano e progettano soluzioni per aiutare chi ne ha bisogno, con la stessa identica determinazione e lo stesso carattere.

"Già da piccola ero curiosa di fare tante cose, e la parte artistica prevaleva tantissimo", dice.

"Ci viene insegnato che bisogna vincere - aggiunge - non siamo educati alla sconfitta, ma io sono partita per il Golden Globe e ho vinto, poi sono partita per l'oscar, non ho vinto, ma ero sempre la stessa. Dobbiamo imparare che perdere non è una sconfitta e questo è un grande insegnamento da dare, si può anche perdere e sentirsi ugualmente orgogliosi".

Laura 'famosa' e il rapporto con la famiglia

Poi c'è Laura, l'artista, e il suo rapporto con la famiglia: dai genitori con cui fa un dialogo molto profondo, fino a Paolo e i suoi figli, con cui ha un bellissimo rapporto e la sua piccola Paola. Da quando va a svegliare la sua bambina a notte fonda per condividere con lei la gioia della vittoria del Golden Globe, a quando suona il pianoforte insieme a lei o la aiuta nei compiti scolastici.

La sua paura più grande era di scombussolare la vita a Paola con la sua vita frenetica, mentre la bimba sembrava nata per viaggiare: ha fatto il suo primo volo a sei mesi e ha continuato per sei anni in tutto il mondo.

Laura Pausini - Piacere di conoscerti è disponibile su Prime Video dal 7 aprile.