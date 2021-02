Ci sarà anche Laura Pausini alla cerimonia di premiazione dei Golden Globes. L’artista italiana è candidata alla vittoria nella categoria "Miglior canzone originale” con il brano "Io sì/Seen”, colonna sonora del film di "La vita davanti a sé” del regista italiano Edoardo Ponti.

“Ho creduto fin da subito in questo brano, in questo film e nel messaggio [...]. Ottenere oggi una nomination ai Golden Globes è un’emozione per me indescrivibile e ancora una volta un onore poter rappresentare l’Italia nel mondo”. Così sui social la cantante romagnola che, ancora una volta, ottiene un prestigioso riconoscimento internazionale e rappresenta il nostro paese in tutto il mondo.

'La vita davanti a sé' e la 78^ edizione dei Golden Globes

Due le nomination per il film del regista Edoardo Ponti “La vita davanti a sé” (The Life ahead). Oltre a quella ricevuta dalla Pausini come "Miglior canzone originale” ha ottenuto la candidatura anche per “Miglior Film in Lingua Straniera” raggiungendo così due grandi risultati internazionali per tutto il Cinema italiano. Delusione, invece, per la mancata nomination di Sophia Loren, madre del regista Ponti e protagonista del film, indicata da molti come possibile candidata a un premio.

La 78^ edizione dei Golden Globes si terrà a Los Angeles il prossimo 28 febbraio. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta dalla NBC e gli artisti saranno collegati on line così da rispettare tutte le norme anti-Covid19 in vigore.

I prestigiosi riconoscimenti americani sono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association ai migliori film, serie tv, registi, attori, sceneggiature e canzoni e le candidature son state annunciate il 3 febbraio dalle attrici Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson.

La carriera di Laura Pausini

Vince il Festival di Sanremo nel 1993 e da quel momento inizia una carriera inarrestabile onorata da diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Oltre 70 milioni i dischi venduti, vanta un Grammy Award per l’album inciso in spagnolo “Escucha”, 4 Latin Grammy Awards, 6 World Music Awards, diversi Telegatti, Festivalbar e Italian Music Awards oltre alla recentissima vittoria dell’Hollywood Music in Media Awards. È Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha inciso brani in inglese, spagnolo, portoghese e francese e collaborato, tra gli altri, con Madonna, Ennio Morricone, Ray Charles, Phil Collins, Michael Jackson, Luciano Pavarotti e Charles Aznavour.

È ambasciatrice dell’agenzia delle Nazioni Unite e ha aderito a diverse iniziative di Save the Children, Chime For Change, Telethon, Amnesty International e Greenpeace, solo per citarne alcune. Ha organizzato “Amiche per l’Abruzzo” per raccogliere fondi per sostenere le famiglie colpite dal terremoto dell’Aquila nel 2006 e partecipato (on line) a Italia Loves Emilia. Prima donna a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano e al Circo Massimo di Roma, a giugno sarà tra le 7 cantanti italiane di “Una. Nessuna. Centomila” il mega concerto contro la violenza sulle donne a Campovolo.