Animali Fantastici I Segreti di Silente arriva al Cinema il 13 aprile diretto da David Yates. Dopo una gestazione travagliata, il nuovo e atteso capitolo della saga [VIDEO] creata da Warner Bros e da J.K Rowling è finalmente pronto ad appassionare nuovamente i fans del mondo magico di Hogwarts. Riuscirà ad avere gli stessi incassi dei precedenti due capitoli?

Animali Fantastici 3, la trama del nuovo capitolo

È passato poco più di un anno dalla fine degli eventi del secondo capitolo. Silente chiama Newt Scamander e suo fratello Theseus per aiutarlo a sconfiggere Grinderwald, macchiatosi di incredibili crimini.

Il professore di Hogwarts, infatti, non può uccidere lo stregone poiché legato da lui da un patto di sangue, sigillato nel periodo della loro turbolenta storia d'amore. I tre, insieme ad un gruppo sgangherato, composto dall'assistente Bunty, Sally, Yussuf Kama e il coraggioso pasticciere Jacob Kowalski organizzeranno un "non-piano" per impedire che Grinderwald, ormai scagionato da tutte le accuse, possa diventare il nuovo leader supremo del mondo magico e assoggettarlo, distruggendo anche tutti i babbani.

Animali Fantastici 3, la recensione

Animali Fantastici: I Segreti di Silente torna a 4 anni di distanza dal secondo capitolo, il confusionario I crimini di Grinderwald e cerca di rimettere un po' d'ordine in questa saga che nasce da una postilla di quella del più fortunato Harry Potter.

Se nel primo film, Newt Scamander, il magizoologo interpretato da Eddie Redmayne, era il principale protagonista, in questa nuova pellicola diventa un comprimario, lasciando ampio spazio a Silente e Grinderwald, interpretati rispettivamente da Jude Law e Mads Mikkelsen. I due formano una coppia inediti di ex amanti che ora si trovano inevitabilmente nella parte opposta della barricata e la maestria degli attori offusca il resto dei personaggi e dal cast.

Infatti, tutti gli altri protagonisti funzionano perfettamente come gruppo, appaiono poco definiti da singoli ma si muovono in modo canonico per la trama del film, lineare e che si trasforma in puro intrattenimento. Non manca qualche guizzo, come rappresentare i seguaci di Grinderwald in Germania come una struttura para-nazista, proprio in quegli anni trenta dove il mondo "babbano" si avvicinerà spaventosamente alla dittatura hitleriana e alla seconda guerra mondiale.

Animali Fantastici: la new entry Mikkelsen al posto di Deep

Lo sviluppo di questo terzo capitolo della saga di Animali Fantastici è stato travagliato fin da subito. Infatti, durante le prime fasi delle riprese, uno dei protagonisti principali ha subito un recast, ovvero un cambio di volto: Johnny Deep. L'attore di tante pellicole di successo di Hollywood come Edward Mani di Forbici, Alice in Wonderland, Pirati dei Caraibi ha rassegnato le dimissioni dal progetto della Warner Bros come conseguenza di una serie di battaglie legali che l'hanno visto scontrarsi con l'ex moglie Amber Head. La potente major cinematografica ha chiesto all'attore un passo indietro a causa delle accuse di presunte percosse mosse dalla Head.

Così, Deep ha abbandonato il progetto e gli è subentrato Mads Mikkelsen, il quale ha cercato di fare suo il suolo, volendo non necessariamente somigliare al precedente interprete, sia nel look che nei modi. In una recente intervista, l'attore danese ha dichiarato come avrebbe voluto poter parlare con il collega del suo personaggio ma che le circostanze che lo hanno portato a essere ingaggiato nel ruolo sono state cose rapide che non c'è stata occasione di poterne discutere con Deep.