Questo mercoledì 22 giugno alle ore 8:30 il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha dato il via all'apertura del plico dei 7 possibili temi della prima prova dell'esame di maturità 2022, che vale 15 punti.

Pascoli e Verga sono stati proposti per l'analisi del testo; Oliver Sacks e Liliana Segre per il tema argomentativo; iper-connessione e Covid per le tracce di attualità. A sostenere gli esami di Stato sono circa 520 mila studenti.

Esami di maturità 2022: studenti ammessi e regole da rispettare

Alle ore 8 il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, dal ministero dell'Istruzione, ha comunicato l'inizio della prima prova di Maturità 2022.

Ha inviato a tutte le scuole italiane, con un click sul tasto invio, la chiave digitale numerica che ha consentito l'accesso al plico. Gli studenti hanno potuto accedere alla lettura delle tracce alle ore 8:30.

Dai primi dati elaborati dal ministero dell'istruzione è emerso che il 96,2% dei studenti del quinto anno sono stati ammessi agli esami. Gli studenti più studiosi sono stati distinti in termini percentuali: al primo posto con il 97,2% degli ammessi; al secondo posto (con pari merito) il 97,1% quelli del Molise e della Basilicata; mentre in ultima posizione troviamo la Sardegna con l'8,2% dei non ammessi.

Al presidente di ogni commissione è spettato il compito di leggere e distribuire i temi della prova.

Mentre ai maturandi è stato dato un tempo massimo di sei ore per l'elaborazione del testo. Le tracce sono state divise in tre tipologie: elaborazione del testo (prosa e poesia); analisi e produzione di un tema argomentativo; riflessione critica che abbia carattere espositivo-argomentativo sull'attualità.

Gli studenti, in merito all'emergenza Covid, non hanno dovuto indossare la mascherina.

Infatti, la scorsa settimana, il governo ha deciso di cancellare l'obbligo di indossare le mascherine durante gli scritti. Inoltre è stata introdotta la possibilità, per gli studenti che hanno contratto il covid, di giustificare la propria assenza presentando l'esito del tampone antigenico. In questo modo sarà possibile recuperare le prove con una sessione suppletiva prevista nei giorni 6 e 7 luglio 2022.

Il discorso di Bianchi agli studenti

In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro Bianchi, ha dichiarato che per passare la prova sarà necessario che gli studenti dimostrino di possedere una buona capacità di argomentare. L'esame di maturità infatti, come esplicitato nella sua denominazione, serve per valutare se una persona è maturata, è divenuta responsabile e se è stata in grado di sviluppare un suo modo di pensare critico rispetto alle argomentazioni proposte. Secondo il ministro l'esame di Stato, in un periodo che ha messo a dura prova l'intera istituzione scolastica, dev'essere intesso come momento di valutazione di un percorso, quello degli studi a distanza prima e in presenza poi, svolto in un periodo difficile.

Le sette tracce della prima prova

La prima prova vale 15 punti. Le 7 tracce proposte sono:

1. "La via ferrata" tratta dalla raccolta Myricae di Giovanni Pascoli contro un brano della novella "Nedda" di Giovanni Verga nella scelta dell'analisi del testo ;

contro un brano della novella "Nedda" di Giovanni nella ; 2. Nel tema argomentativo la scelta è stata tra il testo "Musicofilia" di Oliver Sacks , il brano "La sola colpa di essere nati" di Lilliana Segre e, per concludere, il discorso del premio Nobel Giorgio Parisi sulla responsabilità del mondo sui cambiamenti climatici;

la scelta è stata tra il testo "Musicofilia" di Oliver , il brano "La sola colpa di essere nati" di Lilliana e, per concludere, il discorso del premio Nobel Giorgio sulla responsabilità del mondo sui cambiamenti climatici; 3. nel tema di attualità, invece, la scelta è stata tra "Perché una costituzione della Terra", riguardante le conseguenze del coronavirus, di Luigi Ferrajoli e "Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello", testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni.

Contestazione studentesca al ministero

In mattinata c'è stata anche una contestazione studentesca.

L'Unione degli Studenti ha infatti criticato il ministro Bianchi per non averli coinvolti nel processo decisionale. Hanno posizionato un grande striscione dinnanzi al ministero dell'Istruzione in viale Trastevere a Roma. I giovani avrebbero voluto un maggiore coinvolgimento nella realizzazione delle linee guida degli esami di maturità 2022.