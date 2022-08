Andrea Russo ha 23 anni, è alto 173 centimetri e lavora come personal trainer con l’ambizione di approdare nel mondo della moda come fotomodello. Originario di Gaggio Montano, in provincia di Bologna, è giunto alle pre-finali del 2 e 3 agosto di Mister Italia 2022, concorso di bellezza maschile promosso dal patron Claudio Marastoni e in passato trampolino di lancio di diversi volti televisivi, tra cui Paolo Crivellin, Luca Onestini, Luciano Punzo e Raffaello Balzo.

Nelle scorse ore Blasting News ha intervistato Andrea per conoscerlo meglio e approfondire la sua esperienza a Mister Italia e i suoi progetti futuri.

L’intervista ad Andrea Russo

Sei passato alle prefinali di Mister Italia 2022. Ti aspettavo questo traguardo e com’è andata?

"Onestamente no. È stata una sorpresa anche per me e la mia famiglia che mi ha sostenuto durante il mio percorso. Tutto è nato un po’ per scherzo quando un anno e mezzo fa, una delle mie migliori amiche mi ha iscritto a dei concorsi in un po’ tutta Italia. Io in realtà sono un personal trainer e oltre a questo sono appassionato di sport e body building. Mi allenavo nel parchetto un po’ a tempo perso e passo dopo passo, non me ne sono neanche accorto, sono arrivato a dei buoni risultati".

Ci puoi raccontare la tua giornata da body builder?

"Mi alzo al mattino alle 7 o 7:30, faccio colazione e preparo tutte le attività da fare durante la giornata.

Poi vado a correre soprattutto in questo periodo che è bel tempo e c’è un po’ di fresco. Diciamo che dalle 7 alle 9 la temperatura qui da me è sopportabile, poi dalle 9 fa già un po’ più caldo. Dopodiché vado in palestra alle 19 per allenarmi, ma in generale vado a correre oppure faccio delle lunghe camminate".

Oltre allo sport, hai anche la passione per il mondo dello spettacolo.

In che ruolo ti vedresti?

"Sì, ogni tanto m’iscrivo a concorsi e provini. Mi piacerebbe diventare anche un attore protagonista oppure co-protagonista di qualche film, perché no".

Parteciperesti a un reality show oppure non fanno per te?

"Mi hanno chiamato per un reality show, ma non mi interessano letteralmente. Inoltre, mi hanno chiamato per fare un provino per Avanti un altro, ma scoppiò la pandemia e ora sono ancora in attesa della chiamata, che non arriverà mai.

Sono più improntato verso il mondo della moda, quindi, mi piacerebbe lavorare come fotomodello oppure come attore nel cinema".

Com’è nata la tua passione per la moda e hai già un’idea con chi collaborare?

"No, però sono aperto a qualsiasi opportunità lavorativa nel settore moda. Non ho proprio idea con chi collaborare un domani. Non saprei. Comunque, la mia passione per la moda è nata da un incontro di un’amica che già era nel settore, perché faceva parte di un’agenzia. Insomma, è stata lei a consigliarmi d’iscrivermi ai concorsi e da lì pian piano mi sono inserito".

Se tu avessi vinto Mister Italia 2022, quali sarebbero stati i tuoi progetti?

"Se avessi vinto credo che sarebbero aperte tantissime porte.

Comunque, anche se non si vince, sono comunque esperienze di vita che fanno curriculum e si viene premiati lo stesso. Mi piacerebbe fare anche calendari per riviste e sarebbe già un buon traguardo".

Che cosa consiglieresti a un ragazzo che vorrebbe partecipare a Mister Italia?

"Consiglierei di buttarsi a partecipare. Se si vince è ottimo e se non si vince, bisogna vederla come un’esperienza positiva anche per crescere dal punto di vista personale. Insomma, bisogna buttarsi, poiché la vita è una e va vissuta a pieno. Non bisogna badare a nessun tipo di giudizio o opinione altrui, perché più delle volte sono anche persone vicine a te che possono frenare la tua passione oppure sconsigliano di intraprendere un certo percorso. Bisogna fare le proprie esperienze anche fallendo perché è così che si cresce".