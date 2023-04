Martedì 25 aprile 2023, si è celebrato il 149° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, scienziato e inventore bolognese.

Per l'occasione si è tenuta una cerimonia a Villa Griffone, situata in via Celestini 1 a Pontecchio Marconi (Bologna) con la presenza di Maria Elettra Elena Anna Marconi (figlia dell'inventore), di Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi e del professor Hiroshi Iwai, del Tokio Institute for Technology, di Alessandro Aresu, capo della segreteria tecnica del Ministero dell’Università e della Ricerca e di Davide Nejoumi, fondatore della startup Delta Space Leonis.

Infine è intervenuto Giovanni Emanuele Corazza, presidente della Fondazione Marconi (nata nel 1938) per raccontare la figura dello scienziato e i progetti audiovisivi per i giovani.

Dichiarazioni del dottor Corazza sui nuovi progetti della Fondazione Marconi

"La Fondazione ha come scopo quello di portare avanti il nome di Marconi. In particolare dal punto di vista audiovisivo, la figura di Marconi, fino ad oggi, è stata sfruttata relativamente poco", ha esordito così Giovanni Emanuele Corazza, parlando dei futuri progetti della fondazione dedicata allo scienziato bolognese e inventore del telegrafo.

"Quindi, si è parlato nel tempo di fare un film e più recentemente di fare una serie tv. L'azienda di Roma, che si chiama Stand by Me, sta lavorando per la creazione di questo progetto di quattro puntate sui primi anni di vita dello scienziato, che dovrebbe essere pronto nel 2024", ha poi aggiunto il dottor Corazza, professore presso all'Università degli Studi di Bologna.

"Abbiamo poi i rappresentati di Radio Immaginaria, che è una radio che funziona sia attraverso onde radiofoniche che internet. E' fondamentalmente guidata dai giovani e sta elaborando un podcast molto interessante che sarà fantasy e non solo qualcosa di rigorosamente scientifico. Quindi, ci sarà l'occasione per i giovani e giovanissimi di entrare in contatto con la figura di Marconi per iniziare ad amarla nel senso d'ispirarsi", ha infine chiosato il Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi.

Le premiazioni della Fondazione Guglielmo Marconi 2023

Nel corso della giornata del 149° anniversario di Guglielmo Marconi sono stati consegnati due premi dalla Fondazione. Fra essi ci sono il riconoscimento Marconisti del XXI secolo 2023 a Alessandro Aresu, consigliere scientifico della rivista Limes e direttore scientifico della Scuola di Politiche e il premio per la Creatività a Davide Nejoumi, giovane studente d'ingegneria aerospaziale alla Sapienza di Roma e già fondatore della startup Delta Space Leonis.