Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che continueranno a tenere banco le vicende della Galleria Milano Moda. Nelle puntate in onda ad aprile, Guido Castelli origlierà una conversazione compromettente tra due dipendenti della GMM: Giulia Furlan e Lucia Giorgi. La stilista e la capocommessa parleranno di Rita Marengo. Nel frattempo, le Veneri scopriranno che Rita ha mentito: non è mai stata assunta come hostess da Alitalia. Irene cercherà di fare luce sulla vicenda, ma sarà Marcello a organizzare un piano per scoprire se è stata la sua ex dipendente a rubare il bozzetto di Gianlorenzo.

Giulia Furlan e Lucia Giorgi vengono spiate da Guido Castelli

Guido Castelli diventerà sempre più una figura centrale nelle trame finali della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Oltre a cercare di riconquistare la sua ex fidanzata, sarà protagonista di un fatto alquanto strano: origlierà una conversazione compromettente tra due dipendenti della Galleria Milano Moda. Guido spierà Giulia Furlan, la stilista, mentre conversa con Lucia Giorgi, la capocommessa. La conversazione tra le due colleghe riguarderà Rita Marengo. Le anticipazioni non chiariscono le parole esatte che Giulia e Lucia si scambieranno. Tuttavia, essendo definito come compromettente il dialogo, sembra plausibile che riguardi l'attività di spionaggio che Rita ha svolto per Tancredi.

Le Veneri scoprono che Rita Marengo non lavora in Alitalia

Nel frattempo, a Il Paradiso delle Signore si scoprirà che Rita Marengo ha raccontato delle bugie. Saranno le Veneri a scoprire che la loro ex collega non è mai stata assunta come hostess da Alitalia. Irene avvertirà Marcello e Roberto della situazione. Intanto, Irene scoprirà ulteriori fatti che aumenteranno i suoi sospetti grazie a un incontro con Lucia Giorgi, la capocommessa della Galleria Milano Moda.

Per far luce sulla delicata questione interverrà Marcello, che vorrà scoprire se è stata veramente Rita ad agire come spia per conto di Tancredi. Barbieri quindi architetterà un piano per risolvere il mistero e sapere una volta per tutte se Marengo ha consegnato il bozzetto di Botteri ai rivali.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rita ha contattato il tipografo di Tancredi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rita ha incontrato Tancredi per chiudere definitivamente la collaborazione con l'imprenditore in veste di spia. Marengo ha chiesto a Di Sant'Erasmo il contatto del suo tipografo per stampare una finta lettera a nome di Alitalia. Rita, con in mano la lettera finta, ha fatto credere alle sue colleghe di essere stata assunta come hostess dalla compagnia aerea, giustificando così le sue dimissioni improvvise.