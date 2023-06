La cantante Lana Del Rey si esibirà domenica 2 luglio a Lido di Camaiore in Toscana, dopo 5 anni dalla sua ultima esibizione in Italia. L'evento avverrà in occasione del Festival "La Prima Estate".

Durante la performance non mancheranno i suoi brani storici che tanto hanno contribuito al suo successo: da "Born to Die" e "Blue Jeans", che hanno spopolato nel 2012, a "Summertime Sadness" e "Young and Beautiful", che hanno toccato le corde emotive di milioni di fan in tutto il mondo.

Lana Del Rey: episodio spiacevole a Glastonbury, ma ritorna in grande stile a Lido di Camaiore

Al festival di Glastonbury, uno dei più importanti eventi musicali a livello mondiale, Lana Del Rey ha vissuto un momento sfortunato quando, a causa di un ritardo, i microfoni sono stati spenti a metà del suo set, costringendola ad abbandonare temporaneamente il palco. Nonostante l'episodio spiacevole, la cantante ha affascinato il pubblico di Glastonbury, poi si è scusata con i suoi fan e ha attribuito il ritardo alla cura dei suoi capelli, sottolineando l'importanza della sua immagine.

La cantante americana ha scelto la cornice di Lido di Camaiore in Toscana, per il suo ritorno in Italia, dove si esibirà domenica 2 luglio.

La sua scelta di suonare allo spin-off del festival La Prima Estate sembra essere stata una decisione presa all'improvviso.

Nonostante, infatti, l'annuncio dell'esibizione sia avvenuto a soli cinque giorni dalla data, Lana Del Rey ha comunicato il suo amore per l'Europa e la volontà di suonare in diverse città prima dello show a Hyde Park, che si terrà a Londra il 9 luglio.

L'annuncio last-minute ha causato inizialmente qualche malumore tra i fan, ma la promessa di una serata unica e la possibilità di vedere Lana Del Rey dal vivo hanno rapidamente dissipato ogni incertezza.

Biglietti presi d'assalto dai fan

I biglietti per il concerto di Lido di Camaiore del 2 luglio (inizio dalle ore 21) presso il Parco Bussoladomani, sono già disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale dell'evento.

In brevissimo tempo, i biglietti per il concerto di Lana Del Rey sono stati "presi d'assalto" dai fan, che non vedono l'ora di poter ammirare la cantante, la quale manca dalle scene italiane dall'aprile 2018, quando si esibì al Mediolanum Forum di Milano. L'artista aveva previsto un concerto nell'arena di Verona nel giugno del 2020, ma poi, a causa della pandemia del Coronavirus, l'evento è stato annullato. Pertanto il suo ritorno quest'anno è davvero molto atteso e carico di emozioni.

Il gruppo GEDI, uno dei partner principali dell'evento, assicura il pieno supporto attraverso i suoi tre network radiofonici: Radio Deejay, Radio Capital e M2O.