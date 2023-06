Il Museo del Merletto, nell'isola veneziana di Burano, ripropone l'attenzione sull'Arte del merletto, con una iniziativa denominata "Il filo del cuore". Il museo si trova in piazza Galuppi, e l'ingresso prevede un biglietto di 5 euro, con entrata gratuita per i residenti ed i nati nel comune di Venezia. L'orario va dalle 10 alle 16, dal 14 giugno sino al 6 gennaio 2024. La manifestazione si svolge in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e la Fondazione Andriana Marcello, ente sorto su iniziativa della Scuola del Merletto di Burano per salvaguardare e far conoscere l'arte del merletto.

Un singolare concorso

"Un merletto per Venezia" è il concorso nazionale che quest'anno compie dieci anni, dedicato all'antica tradizione dei capolavori composti solo da fili intrecciati con incredibile maestria. Il tema di quest'anno è "E lucean le stelle". Punto di riferimento nazionale per le realtà italiane del merletto, intende valorizzare e far conoscere questa antichissima arte sottolinearne gli aspetti creativi più che mai attuali e stabilire rapporti con altre tradizioni analoghe. Per la premiazione delle opere in concorso è stata stabilita la data del 14 giugno in quanto è l'occasione per commemorare Emma Vidal, celebre merlettaia di Burano nonché decana del gruppo, scomparsa proprio il 14 giugno del 2019.

Emma Vidal dalla metà del novecento ha sempre lavorato, producendo decine di capolavori ed insegnando alle ragazze che frequentavano la scuola del merletto.

Varie iniziative

Ma la kermesse "Il filo del cuore" non prevede solo la premiazione del concorso "Un merletto per Venezia". Vi sarà l'esposizione delle opere partecipanti alla competizione, ovviamente; ma altresì una mostra di merletti antichi.

Si tratta di esemplari preziosi, che consentono di ammirare l'abilità delle merlettaie, ma anche di leggere attraverso i loro lavori le vicende storiche ed artistiche del merletto lagunare, dalle origini sino ai giorni nostri. "Un merletto per Venezia" prevede anche un evento che si svolgerà un venerdì al mese da aprile a settembre, denominato "il venerdì del merletto".

In tali occasioni, le maestre merlettaie di Burano e Pellestrina effettueranno dimostrazioni di lavorazione del merletto con le diverse modalità tipiche della laguna veneziana.

Burano

Burano, isola della laguna veneziana, è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dai principali punti di accesso a Venezia. È caratterizzata dalle sue case colorate: rosso, azzurro, viola, giallo si alternano in una policromia infinita. Il Touring Club ha inserito Burano tra le dieci località più colorate al mondo.