Nei prossimi episodi di Endless Love Asu diventerà l'acerrima rivale di Nihan. La sorella di Emir sarà un altro ostacolo alla felicità della giovane protagonista e del suo amato Kemal. E lo diventerà ancora di più quando emergerà il suo legame di parentela con Kozcuoglu. I sospetti nei suoi confronti aumenteranno. Nonostante ciò, Soydere accetterà di sposarla. Nihan sarà distrutta poiché non sa i reali motivi che hanno spinto il giovane a prendere questa decisione.

Anticipazioni Endless Love: Asu tenta il suicidio

Le anticipazioni turche dei prossimi episodi di Endless Love rivelano che Kemal si fidanzerà con Asu per cercare di andare avanti e dimenticare Nihan.

I due però non riusciranno a stare a lungo lontani e questo manderà in crisi il rapporto tra il giovane e la fidanzata. Le cose peggioreranno quando Kemal scoprirà che quest'ultima è la sorella di Emir. L'ingegnere sarà distrutto: "Non avrei mai pensato che mi avresti mentito in questo modo. Non posso più fidarmi di te. Ma a tutto ciò c'è una soluzione. La nostra relazione è finita. Non avrai mai né me, né il mio amore". Dopo queste dure parole, il giovane si toglierà l'anello di fidanzamento e lo lascerà sul tavolo. Poi raggiungerà Nihan.

Nel frattempo, in preda alla disperazione, Asu inizierà a bere e a ingerire una grande quantità di pillole. Prima di perdere i sensi chiamerà Kemal per salutarlo un'ultima volta.

Quest'ultimo si precipiterà nell'appartamento e la troverà svenuta sul divano. Insieme a Nihan la porterà in ospedale. La ragazza riuscirà a salvarsi.

Kemal sposa Asu, Fehime non reagisce bene

Dopo il tentato suicidio, Kemal tornerà sui suoi passi e deciderà di riconciliarsi con Asu. L'imprenditrice ne sarà felice. Tuttavia, non sospetterà minimamente che il fidanzato sia tornato per dei motivi ben precisi: sposarla per vendicarsi di Emir.

"Se la sposo, le sue azioni della società saranno mie e, quindi, ne prenderò il controllo", penserà Soydere. Pochi giorni dopo essere ritornato dalla giovane, realizzerà il suo piano e la sposerà.

Nihan sarà disperata, ma Kemal la tranquillizzerà e le chiederà di fidarsi di lui: "Lo faccio per entrambi, spero che non tu capisca".

Fehime non prenderà bene la notizia delle nozze, soprattutto dopo aver scoperto il legame di parentela tra la nuora e Kozcuoglu. La signora Soydere non riuscirà a credere di essere stata così cieca e avrà per la giovane solo parole di disprezzo: "Non avrei mai dovuto permetterti di arrivare a questo punto con mio figlio. Sei una persona cattiva.".

Curiosità su Endless Love: Kemal e Nihan al Museo delle cere di Tashkent

Endless Love nel 2016 è stata una tra le prime soap tv turche a essersi aggiudicata il premio Seoul International Drama Awards. Nel 2017 è stata la prima serie televisiva turca a vincere l'International Emmy Award. Nel 2021, quattro anni dopo la conclusione, la serie si è aggiudicata il premio Soap Awards France, diventando così la seconda soap turca della storia a ricevere tale premio.

Endless Love è stata trasmessa anche negli Stati Uniti sull'emittente Univision dove è stata la serie straniera più vista e allo stesso tempo anche la serie turca con il maggior numero di telespettatori. Il successo della serie è stato così grande che in Uzbekistan, nel Museo delle cere del Tashkent City Park, sono esposte le statue dei due protagonisti Kemal e Nihan.