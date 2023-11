Tommaso Paradiso, il 28 novembre, si presenta con il suo Tommy 2023 anche sul palco del Mediolanum Forum di Assago a Milano con uno show “completamente sold out”, come da lui stesso annunciato qualche ora prima sul suo profilo Instagram. Un palazzetto che lo ha riaccolto dopo quattro anni, l’ultimo concerto è stato a maggio 2019 con il Love Tour dei Thegiornalisti, ma da allora cose ne sono cambiate: dallo scioglimento della band, alla carriera solista di Paradiso con due album all’attivo. Il brano omonimo dell’ultimo, Sensazione stupenda, ha dato il via a una serata in cui è stata veramente la musica a farla da padrone.

La ‘reunion’ con Marco Rissa

Un palco veramente minimal e decisamente intimista rispetto a ciò che ultimamente siamo abituati a vedere, senza laser, effetti pirotecnici, getti di CO2 o coriandoli che annunciano che è tutto finito e si deve tornare a casa. Tommaso Paradiso ha deciso di portare su quel palco essenzialmente la sua vita, e l’amore e il rispetto per tutte le persone che lo accompagnano in questa avventura.

Lo fa quando sul palco si scambia un abbraccio con Marco Rissa, chitarrista dei Thegiornalisti, davanti a un fragoroso applauso del pubblico che forse attendeva questa “reunion”. “I fatti stanno qua, il resto lasciatelo dire”, dice Tommaso Paradiso abbracciando il suo “fratellino” e forse facendo riferimento alle polemiche sorte a causa dello scioglimento della band.

L’amore per Carolina e la mancanza del padre

La scaletta è tutta in discesa, si passa da un successo all’altro senza una minima sosta. Dai suoi pezzi più recenti della carriera solista come Viaggio intorno al sole, ai pezzi dei Thegiornalisti che hanno fatto veramente innamorare di Paradiso le persone presenti ieri al Forum, come La fine dell’estate, New York e Questa ultima canzone d’amore, che ha dedicato alla sua fidanzata Carolina chiedendo al pubblico di accompagnarlo con la torcia dello smartphone accesa per avere una platea stellata.

Il momento più intimo arriva quando sul palco si accompagna solamente con il pianoforte suonando Dr House e Proteggi questo tuo ragazzo. Spaccato del concerto in cui viene fuori la storia di Tommaso Paradiso, della madre molto dolce (“mi ha chiamato pure prima di iniziare il concerto”) e di quel padre non presente e che lui ha ritrovato in alcuni personaggi della tv che hanno accompagnato la sua infanzia, come racconta in Dr House.

Sul palco con lui i Baustelle

Lo show, che è stato trasmesso in diretta anche su Rtl 102,5, sono saliti anche saliti Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi dei Baustelle per Amore indiano, il secondo estratto di Sensazione stupenda che li ha visti collaborare. “Prima o poi la bella musica vincerà”, dice Paradiso salutando i Baustelle.

Lo show si conclude dopo due ore con Completamente, il pezzo che “nel 2016 ha cambiato tutto”, e ora a Tommaso Paradiso non resta che concludere questa prima tranche del suo tour che lo vedrà il 6 dicembre sul palco del Pala Alpitour di Torino. In arrivo anche un tour estivo: per ora appuntamento al 4 luglio all’Ippodromo delle Capanelle di Roma.