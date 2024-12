Si è tenuta presso il Cinema Medica 4k, in via Montegrappa 9 a Bologna, la conferenza stampa di fine anno di Pop Up Cinema e della casa di distribuzione cinematografica I Wonder Pictures, organizzata dal fondatore e general manager Andrea Romeo per raccontare l'andamento del 2024 e le novità in cantiere per il 2025.

Nel corso dell'evento, è intervenuto anche Francesco Fantoni, vicepresidente di Pop Up Cinema e Pop Up Cinema House, per illustrare i numeri ottenuti nell'anno solare e divulgare le iniziative studiate per aiutare i giovani ad indirizzarsi nel mondo del lavoro.

Le parole di Fantoni: 'Abbiamo lanciato un progetto con le scuole per portare cultura e attenzione al cinema'

"Abbiamo raggiunto quasi 150 mila spettatori a fine novembre, quindi più 8% rispetto all'anno scorso contro un mercato un po' in contrazione, per cui meno 3% di mercato nazionale ma crescita di Pop up dell'8% - ha esordito Francesco Fantoni - Questo grazie ad un palinsesto che ha incluso tra i migliori 25 film dell'anno almeno 23 titoli nelle sale Pop Up come Medica 4k, Arlecchino, Cinema Jolly e Bristol".

"È partito anche un progetto con le scuole per portare cultura e attenzione al cinema e creare pubblico nuovo - ha proseguito il vicepresidente di Pop Up Cinema e Pop Up Cinema House - perché i giovani hanno bisogno di conoscere le sale per scoprire di avere passione per il cinema.

Abbiamo cercato di aggiungere qualcosa alle proiezioni mattutine con un evento con più di 300 insegnanti a cui abbiamo mostrato Zona d'interesse, facendo vedere come poteva essere il pre e il post proiezioni".

"Abbiamo creato anche Orientamenti - ha concluso - che è un percorso che unisce una proiezione alla formazione sul futuro dei ragazzi: molto spesso vengono formati ma dopo sono indecisi sul loro percorso professionale.

Orientamenti prende un film che tratta di lavoro e invita gli esperti di un settore per raccontare ai ragazzi che cosa vuol dire lavorare in quel mondo".

Le novità del 2025 di I Wonder Pictures, da The Smashing Machine a Marty Supreme

Nel 2025, I Wonder Pictures, la casa di distribuzione bolognese creata da Andrea Romeo organizzatrice dell'evento, offrirà diversi titoli grazie alla collaborazione con A24, casa di produzione e distribuzione cinematografica indipendente: "Per noi il 2025 è un anno pensato e progettato con grande anticipo, durante il quale porteremo in sala molti titoli importanti" ha dichiarato al riguardo Romeo.

A marzo uscirà in primis The Legend of Ochi di Isaiah Saxon, un film per famiglie con Willem Dafoe e Finn Wolfhard, ispirato al cinema per ragazzi degli anni '80.

Tra gli altri titoli in programma The Smashing Machine, Marty Supreme con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, e Opus, con Ayo Edebiri e John Malkovich.

Il catalogo include diversi interpreti, da Vincent Lindon, Jenna Ortega e Paul Rudd passando per Joseph Quinn, Tilda Swinton, Anne Hathaway e Zendaya.