In questa estate sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie. Questo tipo di acconciature sono molto apprezzate in estate: di seguito tutte le novità del momento da copiare.

Nuove chiome

Le donne in estate apprezzeranno molto il long bob liscio: su questa chioma è presente la riga in mezzo e anche alcune scalature. Per quanto riguarda la tonalità si può optare per il platino sulle lunghezze e sulle radici un bel caramello.

Pubblicità

Pubblicità

Questo long bob è perfetto per chi ha la capigliatura liscia naturalmente. Non possono mancare le acconciature per i capelli ricci: questi sono leggermente spettinati, per avere un look molto sbarazzino. Su una chioma di questo tipo meglio utilizzare dei prodotti nutritivi e anticrespo. Sul medium bob le punte sono leggermente stondate e il liscio risulta molto morbido e leggero: per completare il tutto è presente una frangia a tendina.

Pubblicità

La nuance da scegliere è il cioccolato al latte, per uno stile molto romantico. Invece il caschetto medio va portato super liscio e con il ciuffo laterale.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si deve anche optare per una nuova tonalità: nei prossimi mesi saranno di tendenza i capelli rossi, in particolare quelli ramati. Quest'ultimi puntano su tinte molto luminose, nelle quali sono presenti molti riflessi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Il colore in questione è difficile da mantenere e necessita di regolari ritocchi: in questo modo la tonalità risulterà sempre molto intensa. Tra una tinta e l'altra si possono utilizzare delle maschere colorate: così la nuance resterà brillante fino alla colorazione successiva. Il ramato è un must, soprattutto su una carnagione chiara. La nuance healthy hair ha bisogno di una capigliatura molto sana e curata, per riuscire a mettere ben in risalto la tinta ramata.

Altre proposte

Il balayage e il ramato ombré sono ideali per creare dei meravigliosi effetti di luce su dei capelli lunghi: su questi si può optare per il maxi bun, perfetto nelle serate importanti. La nuance copper hair può essere portata sul wavy bob: l'hairstyle in questione è una lunghezza media con lo styling a onde. Su una chioma dalla base chiara è ideale il copper honey: questo colore è il risultato del mix di rame e biondo miele.

Pubblicità

Su una capigliatura ramata si possono creare alcune sfumature biondo fragola, per un look molto particolare. Invece una base scura può essere illuminata da dei riflessi ciliegia e mogano. Sempre meglio farsi consigliare dal proprio parrucchiere abituale: in questo modo il lavoro finale sarà sempre stupendo e ben accettato. Le proposte arrivano continuamente: questo è il momento perfetto per portare un nuovo taglio di capelli medi.