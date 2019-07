In questa estate 2019 sono disponibili molti nuovi tagli di capelli; in particolare è di grande tendenza la chioma che la blogger Chiara Ferragni ha sfoggiato a Tokyo. Questa proposta regala un look molto sbarazzino e fresco.

Nuove chiome

La bella Chiara Ferragni ha una capigliatura di lunghezza media, con la quale ha realizzato un'acconciatura molto particolare. Ha pensato di creare due bun ai lati della testa: l'elastico è stato ricoperto da una ciocca di capelli.

I ciuffi frontali sono stati lasciati molto morbidi e legati da alcune mollettine molto simpatiche di colore rosa.

Creare questa proposta è davvero molto facile. Per prima cosa si deve pettinare la chioma con una spazzola e dividere la chioma in due parti simmetriche. Lasciare libere due ciocche frontali e con il resto creare due code di cavallo: successivamente attorcigliare quest'ultime su sé stesse e creare due bun.

Si devono poi riprendere le ciocche frontali, cospargerle di lacca e fermarle con le mollette alle tempie. Per una cerimonia si può optare anche per delle mollette molto più eleganti, ad esempio con gli strass o le perle.

Capelli mossi

Per questa estate esistono molte pettinature che possono risultare perfette per i capelli mossi. Anche diverse celebrità hanno optato per questo tipo di hairstyle: ad esempio Camila Cabello, che sfoggia praticamente ogni giorno uno styling diverso.

La Cabello talvolta porta la chioma con delle belle onde molto morbide, in altri casi opta per delle beach waves, in altri ancora sceglie dei ricci molto voluminosi, in perfetto stile anni '80.

Inoltre hanno recentemente scelto la chioma riccia anche Bella Hadid e Gigi Hadid, mentre Kaia Gerber e Alicia Vikander hanno creato sulla capigliatura delle onde molto leggere e originali.

Altre proposte

I boccoli possono essere portati in molte versioni, stretti o più larghi e possono essere lavorati anche con il ferro: in quest'ultimo caso il riccio appare molto più rotondo e ovviamente perfetto.

Una chioma può essere mossa anche semplicemente perché non viene pettinata ed esposta all'aria salata del mare: per portare una capigliatura di questo tipo, una donna deve avere una certa autostima e molta personalità.

Michelle Obama ha sfoggiato una chioma afro, che le donava veramente molto. Ha invece scelto dei boccoli Kate Middleton, mentre la cognata Meghan Markle ha optato per una capigliatura molto lunga e dal movimento wild.

Esiste anche il riccio dallo stile vintage, come quello che portava la famosa Marilyn Monroe.

Le varie proposte arrivano in ogni momento e aspettano di essere sfoggiate: questo è il momento dell'anno ideale per portare un nuovo taglio di capelli.