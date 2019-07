In questa estate 2019 vengono quasi quotidianamente proposti dei nuovi tagli di capelli; in particolare sono molto gettonate le chiome corte. Questo hairstyle è adatto alle donne di tutte le età: di seguito le ultime novità del momento, per avere sempre un look stupendo e per non passare mai inosservate.

Nuove chiome

I capelli corti regalano sempre un bel movimento alla capigliatura e inoltre si adattano perfettamente a ogni tipologia di capello.

Un taglio da copiare può essere quello con le lunghezze sfilate e con molto volume alle radici. Per quanto riguarda la tonalità si può optare per un colore rosso, magari arricchito da alcune sfumature leggermente più chiare: in questo modo la nuance regala molta luminosità alla pelle.

Non può mancare nemmeno il pixie cut: su l'hairstyle in questione sono presenti delle scalature più o meno accentuate e delle rasature laterali.

Sul pixie un bel biondo platino è sempre perfetto. Una capigliatura molto originale è quella con la frangia scalata, la piega mossa e spettinata.

Per quanto riguarda lo styling si può scegliere di portare la frangia di lato, mentre un'altra idea è quella di pettinare tutti i capelli all'indietro e creare l'effetto bagnato, sempre di tendenza. Per creare l'effetto wet basta utilizzare della schiuma o del gel e il gioco è fatto, si è subito pronte per uscire: questo look è perfetto per ogni momento della giornata.

Altre proposte

Per avere uno stile molto originale si può tingere la chioma di un colore ice quasi grigio: questa nuance è perfetta per mettere in risalto gli occhi molto chiari.

Su dei capelli fini è ideale lo short bob, nel quale sono presenti alcune sfilature molto leggere. Molte volte nessun prodotto riesce a donare alla capigliatura un bel movimento e volume, quindi è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui creerà un taglio e una piega adatta a ogni donna.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle è possibile optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza l'ombré hair, che schiarisce i capelli ma sempre senza esagerare. Questa tecnica sfuma perfettamente e in modo graduale la chioma naturale in una colorazione più chiara. L'ombré hair viene eseguito a mano libera con alcuni colpi di pennello; inoltre va ricordato che richiede poca manutenzione, quindi è perfetto per una donna che ha poco tempo da dedicare a sé stessa.

Anche molte celebrità hanno scelto di utilizzare questa tecnica: ad esempio Lucy Hale, Jessica Alba, Jennifer Lopez, Beyoncé e Bella Hadid.

Le proposte insomma arrivano in ogni momento e aspettano solamente di essere scoperte: questo pare essere proprio il momento giusto per rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti.