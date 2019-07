In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare il grande protagonista è il caschetto scalato. Questa capigliatura regala un look molto sbarazzino e inoltre è molto facile da portare: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Prima di realizzare il caschetto si devono controllare i lineamenti del volto. Successivamente occorre creare sulla chioma dei punti leggermente texturizzati e altri più pieni: in questo modo la capigliatura avrà sempre un bel movimento.

Pubblicità

Pubblicità

Il taglio in questione è perfetto sui visi a cuore, ovali e rettangolari: inoltre si deve fare attenzione sui volti tondi, perché questo hairstyle rischia di amplificare un po' troppo i lineamenti. Per completare il taglio non può mancare la frangia: in questo caso può essere texturizzata e molto più leggera. Sul caschetto possono essere create delle schiariture sulle lunghezze e queste vengono realizzate con il balayage: quest'ultimo crea dei meravigliosi giochi di luce, rendendo la nuance molto più sfaccettata.

Pubblicità

Per un look molto più originale si può optare per un colore molto pieno e lucido: in questo caso non sono presenti sfumature di nessun tipo. Anche molte celebrità hanno optato per questo tipo di chioma: ad esempio Cara Delevingne, Emma Stone, Lily Collins, Margot Robbie e Katie Holmes.

Prima di procedere con qualunque scelta è meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Altre proposte

Molte volte portare un bel pixie cut è sinonimo di libertà, però spesso in breve tempo si diventa stanchi della chioma corta e quindi si decide di farla ricrescere: in questo caso esistono alcuni consigli da seguire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Anche molte star hanno optato per un pixie o per un bob, come ad esempio Katy Perry e Miley Cyrus. Queste celebrità per fare crescere velocemente la capigliatura hanno applicato delle extension: tale metodo è sempre molto richiesto e apprezzato dalle donne di tutto il mondo.

Oppure per tenerli in ordine si può realizzare una coda di cavallo, come quella che porta la bella Lucy Hale. Una proposta originale può essere quella di creare alcune treccine ai lati del volto.

Consigli

Quando si fa lo shampoo si può massaggiare perbene il cuoio cappelluto: in questo modo i capelli ricresceranno molto più velocemente e saranno forti, lucenti e anche molto più vaporosi. È sempre meglio utilizzare un prodotto molto delicato.

Inoltre va ricordato di non stressare troppo la chioma con il calore del phon o della piastra. Anche il cibo ha un ruolo molto importante, perché grazie alle varie proteine i capelli saranno molto sani e cresceranno molto più veloci.

Pubblicità

Le proposte continuano insomma sempre ad arrivare: questo è il momento perfetto per portare un nuovo taglio di capelli.