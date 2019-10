Per questo autunno-inverno 2019-2020 vengono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare i più richiesti da tutte le ragazze sono le chiome corte scalate. L'hairstyle in questione è molto pratico e glamour, inoltre aumenta il volume se i capelli sono fini. Di seguito le novità del momento.

Nuove chiome

Un taglio corto scalato e con la frangia laterale consente di cambiare l'acconciatura in maniera pratica e veloce, inoltre questa capigliatura mette in evidenza i lineamenti del volto.

Per completare il tutto si può optare anche per una nuova tonalità: in questo caso è perfetto il biondo glow. Non mancano nemmeno il pixie, il taglio con frangetta alla garçonne e l'under cut. Sulle chiome si può creare anche la frangia a ciuffo, lunga e super sfilata: questo look è stato ideato da Stefano Lorenzi per Aldo Coppola.

Per quanto riguarda il taglio medio corto, si può optare per il caschetto degradato o il mullet: quest'ultimo può essere valorizzato da alcune ciocche colorate.

Inoltre il mullet ricorda lo stile anni '80 e può essere acconciato sempre in maniera diversa. Di tendenza ci sono anche le chiome corte e mosse: l'hairstyle in questione può essere abbinato a frange spettinate che valorizzano il viso.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio, si può anche pensare a scegliere una nuova tonalità. Il grande protagonista della stagione è senza nessun dubbio il colore rosso: va ricordato che questa nuance non è adatta a tutti i tipi di carnagione, per questo motivo i migliori saloni personalizzano tale colore, creando delle sfumature con svariate tecniche, in maniera tale da adattare a chiunque questa tipologia di tonalità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Non mancano nemmeno le nuance biondo miele e il biondo caldo o freddo; le sfumature ramate sono ideali per illuminare, nel migliore dei modi, una capigliatura castana. Il cioccolato e il castano scuro, per essere valorizzati al meglio, devono risultare molto lucidi. Per ottenere questo effetto si devono utilizzare dei prodotti specifici.

I capelli lunghi

Le chiome lunghe devono essere molto naturali; le scalature devono risultare molto sottili e basse, perfette per regalare un bel movimento.

Si possono realizzare delle sfilature ai lati del viso, in maniera tale da incorniciarlo. Molto amato dalle ragazze anche lo shag: un taglio in cui sono presenti molte scalature, da effettuare in vari punti strategici. La frangia più di tendenza è lunga fino alle sopracciglia, sfilata e molto morbida, che si apre al centro con molta naturalezza: il look in questione è sfoggiato anche da Charlotte Casiraghi e Liv Tyler.

Una donna per stare bene con se stessa deve assolutamente scegliere il taglio più adatto al proprio stile e il momento giusto per rinnovare il proprio look è proprio questo.