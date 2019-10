In questo autunno 2019 vengono quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato della stagione è senza dubbio il bowl cut. L'hairstyle in questione è in grado di regalare uno stile molto glamour e vivace.

Nuove chiome

Ritorna di tendenza il bowl cut, meglio conosciuto come taglio a scodella: questa chioma negli anni '90 è stata resa famosa dalla top model Linda Evangelista.

Nella capigliatura sono presenti delle geometrie perfette o delle linee sconnesse, a seconda delle varie esigenze di ogni donna. Ad esempio l'attrice Charlize Theron ha optato per un taglio su due livelli: in questa proposta è presente un under cut molto corto sulla nuca e un bowl cut super sfilato. Invece la cantante Elodie ha scelto la stessa versione dell'attrice però ha creato un ciuffo frontale molto lungo; anche Ambra Angiolini ha optato per il taglio a scodella ma leggermente più lungo e lo stile risulta molto elegante. Va ricordato che, qualche anno fa, questo era il taglio prediletto anche di Arisa e Miley Cyrus.

Altre proposte

Durante la scelta del bowl cut bisogna fare anche molta attenzione perché non è adatto a tutte le donne. L'hairstyle è perfetto per i capelli lisci; invece è da evitare assolutamente sulle chiome crespe e ricce. Per quanto riguarda le forme del viso questa capigliatura dona molto ai volti minuti o ovali; invece è da evitare su un viso tondo, quadrato o rettangolare perché l'effetto finale sarebbe troppo "paffuto".

Dopo avere scelto una nuova chioma si deve anche optare per una nuova tonalità: il bowl cut abbinato al colore biondo è perfetto.

Charlize Theron ed Elodie hanno scelto la versione bicolor: su questa proposta le radici e l'under cut risultano scure e le lunghezze bionde. Il taglio a scodella è ideale anche nella tonalità castana o nelle nuance multicolor per avere un look originale. Il bowl cut è anche molto facile da acconciare: basta asciugare i capelli e pettinarli in avanti sulla fronte.

A questo punto con l'aiuto di una spazzola o una piastra arrotondare le punte e lo styling è pronto. Perché la capigliatura risulti sempre perfetta una volta al mese l'appuntamento dal parrucchiere è obbligatorio.

Lunghezze medie scalate

Nei prossimi mesi freddi saranno molto richieste da tutte le donne anche le chiome medie. La lunghezza del taglio in questione arriva alle spalle e sono presenti molte scalature: questo hairstyle può essere abbinato anche a un ciuffo o alla frangia.

Inoltre sulla capigliatura si possono realizzare molte acconciature: quindi via libera con lo chignon messy per un look molto chic o la coda di cavallo per uno stile molto sbarazzino.

La proposta più richiesta del momento è lo shag sfoggiato da Taylor Swift: la capigliatura della cantautrice sfiora le spalle, sono presenti molte sfilature e una frangia lunga portata lateralmente. Lo styling dello shag può essere liscio, si possono realizzare dei boccoli o delle onde glossate.

Questo pare essere insomma proprio il momento più adatto per sfoggiare un nuovo taglio corto o medio.